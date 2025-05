Nolese, Bordone: “Pietro Saccone è un nome concreto ma non c’è ancora nulla di ufficiale”

Noli. La Nolese sta lavorando per la nuova guida tecnica della stagione 2025-2026. Un momento importante per il club che punta a riorganizzarsi per riproporsi nuovamente nella corsa ai vertici della Seconda Categoria. Sono già presenti i rumors sul toto-allenatore biancorosso, che vede tra gli altri il nome di Pietro Saccone, reduce da due annate importanti alla guida della Juniores del Legino. Una pista confermata dal sodalizio, direttamente dal direttore sportivo Pietro Bordone.

Tuttavia il dirigente nolese precisa: “Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, lo smentisco categoricamente. Pietro Saccone è un nome concreto per la Nolese, una bella idea che piace molto anche a diverse società per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Il suo valore non è una sorpresa per noi, essendo già stato cercato dal nostro ambiente nelle scorse stagioni. Quindi, non è una novità che il suo profilo ci interessi. Però ci tengo a dire che ci sono anche altri allenatori che si sono proposti che stiamo valutando e valuteremo nel corso dei prossimi giorni. Questo per noi è motivo d’orgoglio”.

Dopo aver preannunciato che ci saranno anche delle novità a livello di organico societario, Bordone ha voluto mandare un messaggio di affetto nei confronti di Stefano Cantarella, ormai ex fisioterapista biancorosso passato ufficialmente all’Albissole: “A nome della società lo ringrazio per tutto il suo meraviglioso operato svolto in questi anni, anche umanamente. Siamo contenti per questa sua nuova avventura“.