New Basket ABC Ponente, le alassine sono campionesse regionali Under 13 femminile

Alassio. In divisa Boston Celtics, dopo un grande percorso fatto di dieci vittorie e nessuna sconfitta nel girone di Ponente, una semifinale vinta con autorità contro DLF Speiza, le ragazze dell’Under 13 femminile ponentina ritrovano Loano che in semifinale ha avuto la meglio sul Canaletto.

La finale è stata molto più incerta di quel che non dica il risultato di gara 2 ma alla fine, con merito, le ponentine si sono aggiudicate il titolo di campionesse regionali.

Questi i due risultati della serie finale:

LOANO 42 – PONENTE 50

PONENTE 59 – LOANO 39

“Questo è un gruppo nuovo formato da ragazze provenienti dai Centri in orbita N.B. Ponente di Alassio, Le Torri, Borghetto più Olimpia che ci ha supportato in questa stagione con l’apporto di due ragazze. Siamo molto contenti dell’affiatamento tra le ragazze, del gruppo che hanno formato, delle nuove amicizie che hanno instaurato e contenti per il futuro che hanno davanti a loro. Grazie e complimenti a tutte le presenti durante la stagione: Kei, Saja, Wiam, Francesca, Karina, Lucilla, Giorgia, Giuditta, Anna, Viola, Angelica, Gemma, Silvia, Nora, Giulia e Matilde”.

“Ora viene l’impossibile: venerdì affronteremo le campionesse regionali piemontesi (Basket Nole) e domenica le campionesse regionali lombarde (la blasonata e conosciuta a livello giovanile Basket Costa) per l’accesso alle finali nazionali NBA. Ben consce di affrontare squadre provenienti da Regioni ben più attrezzate della nostra e felicissime per il titolo regionale appena conquistato prendiamo questa grande opportunità come un bellissimo premio per tutte le ragazze”.