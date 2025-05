Navigazioni arriva a destinazione: a Savona un convegno nazionale chiude un triennio di innovazione educativa per i giovani a rischio devianza

Savona. Si è svolto ieri, nella cornice della Sala della Sibilla presso la Fortezza del Priamar di Savona, il convegno finale del progetto “Navigazioni”, promosso dal consorzio nazionale Idee in Rete, coordinato dal Consorzio Il Sestante e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’evento ha segnato la conclusione di un percorso triennale che ha messo in rete territori, competenze e sperimentazioni, per costruire un nuovo modello di intervento con i ragazzi e le ragazze a rischio devianza o autori/autrici di reato. In quattro regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto), “Navigazioni” ha costruito alleanze tra servizi sociali, giustizia minorile, terzo settore, scuole e famiglie: un laboratorio diffuso che ha implementato strumenti educativi innovativi, équipe multiprofessionali, percorsi di giustizia riparativa, comunità accoglienti e azioni di prevenzione precoce.

In particolare, il modello di intervento si è basato sulla strutturazione di percorsi individualizzati e sull’adozione di metodologie e strumenti innovativi, quali: il supporto psico-sociale dei minori, anche attraverso azioni di creatività multimediale (metodo InFilm); il recupero delle relazioni e l’empowerment delle famiglie attraverso i ‘progetti familiari’ (strumento del family group conference); il reinserimento nel contesto dei pari attraverso attività di co-progettazione di prodotti digitali, realizzazione di eventi e riappropriazione di spazi comuni, in collaborazione con le scuole e le associazioni partner (metodologia peer education). Nei percorsi, per la fascia d’età 14-21, sono state previste anche attività di orientamento e avviamento al lavoro, tramite l’analisi delle competenze individuali e il matching con aziende locali. L’intervento ha coinvolto complessivamente a livello nazionale 290 minori, di cui 35 in Liguria, in particolare sul territorio savonese.

Il convegno, dal titolo “Punti notevoli e prospettive di un sistema sperimentale” , ha ripercorso quindi esperienze territoriali, sfide metodologiche e risultati raggiunti, attraverso gli interventi di Marco Gargiulo (presidente Idee in Rete) e Franco Prina (sociologo dell’Università di Torino), insieme ai coordinatori delle équipe territoriali. Il pomeriggio ha dato spazio al confronto istituzionale, con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Anna Spena (VITA), che ha riunito esponenti del Ministero della Giustizia, Regione Liguria, USSM, fondazioni bancarie e amministrazioni locali. Al centro, una domanda cruciale: come rendere sostenibili e replicabili modelli che, ponendo al centro il progetto educativo personalizzato dei minori, dimostrano una maggior efficacia socio/pedagogica e migliore efficienza economico/organizzativa?

“Coordinare un progetto così ricco di idee, progettualità e collaborazioni è stata per noi una responsabilità grande” ha commentato Antonella Brandone, presidente del Consorzio Il Sestante. “Oggi condividiamo la soddisfazione di aver contribuito a costruire un modello basato sull’attenzione ai singoli ragazzi e alle singole ragazze, alle loro storie anche difficilissime. Siamo contrari a un approccio punitivo della giustizia minorile, crediamo nella promozione della legalità e nella creazione di opportunità. Chi ha sbagliato o chi rischia di farlo deve poter trovare occasioni e aiuto per cambiare rotta”.

A margine dei lavori, Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta di questa giornata che ha restituito i risultati di un cammino concreto di innovazione sociale in tema di contrasto al disagio giovanile. Una testimonianza delle grandi capacità e professionalità della cooperazione sociale, che apporta risorse alle comunità costruendo reti e ponti tra tutti i soggetti chiamati a contrastare la povertà educativa, ricucire gli strappi della società, costruire coesione guardando al futuro. Ancora una volta agiamo quella funzione sociale che la Costituzione, all’art. 45, ci riconosce.”