Molto più che un trattamento estetico: il filler labbra è un alleato per il benessere della persona

È attualmente uno dei trattamenti più richiesti nei centri di medicina estetica e ai professionisti specializzati e la ragione è semplice: il filler labbra è un potente alleato del benessere, inteso a 360 gradi, della persona. Scopriamo meglio perché, in cosa consiste e che vantaggi ha rispetto ad altri trattamenti simili.

Così inestetismi e imperfezioni abbassano l’autostima

A chi non è mai capitato di guardarsi allo specchio e non riuscire a notare che imperfezioni e parti del corpo non particolarmente gradite? Con l’avanzare dell’età, quando si comincia a perdere tonicità e si cominciano a manifestare i primi segni della vecchiaia, questa sensazione di insoddisfazione verso il proprio corpo può aumentare. Non trovarsi a proprio agio con sé stessi può portare, a valle, a una scarsa autostima e a stimare al ribasso il proprio valore al lavoro, nella vita privata, per quanto riguarda le relazioni interpersonali. È per questo che, quando interviene a risolvere i conflitti che ciascuno vive con il proprio corpo, la medicina estetica va considerata come un’alleata della salute, intesa in senso più olistico possibile, della persona. Stare bene con sé stessi è il primo, essenziale, step per stare bene con gli altri e nei ruoli che legano agli altri.

Che cos’è, come funziona e a che serve il filler labbra

I filler per labbra, più in particolare, aiutano a rientrare in armonia con il proprio viso. Può succedere, infatti, di non riconoscersi più nei lineamenti mutati dal tempo e dal progressivo svuotamento della pelle, per quanto si riconosca l’ultimo come un processo prettamente fisiologico. Età a parte, c’è chi vive come traumatica la presenza sul volto, la parte del corpo più esposta e che più contribuisce a definire la propria identità, di inestetismi anche piccoli come forma non simmetrica e contorno irregolare delle labbra, gummy smile, rughe d’espressione. Il trattamento filler alle labbra, semplificando molto, ridefinisce e migliora i tratti labiali.

A base di sostanze naturali e completamente biocompatibili, come l’acido ialuronico, i moderni filler labbra danno risultati immediati, già a poca distanza dalla seduta. L’applicazione, che avviene tramite sottilissimi aghi, è per lo più indolore e non ha generalmente effetti collaterali diversi da piccoli arrossamenti localizzati subito dopo l’iniezione. Rivolgersi al proprio centro o medico estetico di fiducia è, comunque, sempre consigliabile per assicurarsi risultati ottimali, duraturi e personalizzati.

Perché (e quando) preferire il filler labbra ad altri trattamenti

Come in parte accennato, del resto, il filler alle labbra è una soluzione a diverse condizioni che impattano sull’aspetto estetico del viso e sul modo in cui la persona vede e accetta se stessa. Tra i principali benefici che chi l’ha provato ha raccontato di aver tratto dal filler labbra c’è, oltre naturalmente aver ritrovato o migliorato la forma naturale delle labbra, anche una maggiore idratazione e più in generale un aspetto più sano della pelle della zona. Rispetto ad altri trattamenti simili, soprattutto, il filler alle labbra ha come garanzia un risultato più naturale: difficile, cioè, che esiti in quelle labbra gonfie, a effetto canotto e per niente rispettose di equilibrio e armonia del viso che in tutto possono riuscire tranne che ne far ritrovare alla persona fiducia in se stessa e nella medicina estetica.