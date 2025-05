Mogol a Finale, Mercato Riviera delle Palme a Savona, i Coribanti al Chiabrera, Mostra Felina a Loano: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Shopping, musica, cultura, teatro ed eventi adatti a tutta la famiglia. Sarà un weekend ricchissimo di appuntamenti per tutti i gusti e le età: a Savona torna il Mercato Riviera delle Palme nella Vecchia Darsena, a Finale Ligure serata da non perdere con Mogol, mentre al Teatro Chiabrera di Savona andrà in scena l’atteso spettacolo annuale dei Coribanti del Liceo Classico, a Varazze l’appuntamento è con la festa delle Frazioni, a Loano arriva l’Esposizione Internazionale Felina a Loano, infine a Diano Marina c’è “Aromatica”. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

A FINALE LIGURE C’E’ MOGOL

Domenica 11 maggio 2025, ore 21, all’Auditorium Destefanis a Finalborgo, Mogol sarà protagonista di una serata speciale tra musica e racconti, accompagnato al pianoforte da Giuseppe “Gioni” Barbera. Il pubblico affronterà un viaggio unico attraverso emozioni e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Al termine della serata verrà proclamato il vincitore del Concorso per autori, interpreti e compositori, che si terrà nella mattinata dello stesso giorno, con l’assegnazione di una borsa di studio per il CET – Centro Europeo di Toscolano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento è organizzato dalla Piccola Accademia dell’Arte di Savona in collaborazione con il Comune di Finale Ligure.

Qui i dettagli sull’evento

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME NELLA DARSENA SAVONESE

Per la quinta tappa del tour 2025 il Mercato Riviera delle Palme torna a Savona. Questa volta i banchetti dei migliori ambulanti della Liguria saranno nella Vecchia Darsena per una giornata di shopping a cielo aperto. Negli stand ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e soprattutto prodotti di qualità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Appuntamento con lo shopping dalle 8 alle 19,30.

Per il programma completo clicca qui

I CORIBANTI IN SCENA AL CHIABRERA DI SAVONA

Sabato 10 maggio al Teatro Chiabrera di Savona andrà in scena il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale “Coribanti” del Liceo Chiabrera intitolato “T” da le Troiane di Euripide. Si tratta del 33esimo spettacolo portato in scena da uno dei più longevi laboratori teatrali scolastici di Italia, fondato da Silvano Godani nel lontano 1992. Quest’anno coinvolge più di 50 studenti tra attori e tecnici. La regia è dell’attore professionista Marco Guerrini. Il laboratorio scene e costumi è capitanato dalle responsabili del Progetto Theatron, Simonetta Tortarolo e Claudia Callandrone, mentre il Direttore di Compagnia è Stefano Boagno.

L’inizio dello spettacolo è alle ore 21 a ingresso libero, sino ad esaurimento posti. “T” di Marco Guerrini. Liberamente ispirato a “Le Troiane” di Euripide. Mai come in questi ultimi anni di guerre sparse per il globo, sono tornate di attualità le tematiche che Euripide mirabilmente affronta nel testo de “Le Troiane” . Il destino di chi resta, di chi sopravvive, di chi seppellisce mariti, fratelli e figli e successivamente deve affrontare l’ira e la brutalità dei vincitori, è da sempre lo stesso: entrare a far parte del bottino di guerra.

Qui i dettagli sullo spettacolo

FESTA DELLE FRAZIONI A VARAZZE

Il 10 e l’11 maggio 2025, Varazze festeggia un traguardo importante: il decimo anniversario del Cundigiun, la Festa delle Frazioni. Questo evento, nato come celebrazione gastronomica, si è trasformato nel tempo in un progetto che unisce il territorio, rafforzando i legami tra cittadini, istituzioni e realtà locali. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Varazze, è diventata un punto di riferimento per la comunità, con lo spirito che guida la collaborazione tra volontariato e impresa. Il Cundigiun rappresenta un modello di coesione sociale e culturale, dando valore alle peculiarità delle frazioni, i piatti proposti, e favorendo un’identità condivisa.

Passeggiando tra i borghi di Varazze, ci si può immergere nei sapori della tradizione, con stand gastronomici distribuiti in diverse piazze. In piazza Nello Bovani si possono gustare le acciughe fritte proposte dalla Protezione Civile e i muscoli della frazione Casanova. In piazza Dante, la frazione Castagnabuona offre pasta con muscoli, mentre San Donato presenta i suoi canestrelli. La frazione Alpicella porta i suoi famosi ravioli in piazza Beato Jacopo, mentre in piazza De Andrè si possono assaporare le seppie con piselli della frazione Pero.

La festa continua con altri piatti tipici: crocchette di baccalà in piazza Vittorio Veneto, frittelle di mele e panissa in piazza Patrone, focaccette di patate in piazza San Bartolomeo. Via Cesare Battisti ospita i frisceau, mentre via Malocello celebra i gubeletti. Il Vespa Club Varazze propone trippe in umido in via Coda, e in via San Francesco D’Assisi si può trovare il brandacujun dell’Oratorio Assunta.

Leggi qui le informazioni sull’evento

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA A LOANO

Nel weekend del 10 e 11 Maggio, arriva per la prima volta a Loano, presso il Palazzetto della Bocciofila Loanese in Via Alba 6, l’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline) sotto l’egida del WCF (World Cat Federation). La Fiaf si occupa di diffondere la conoscenza del gatto per mezzo di esposizioni e di rassegne organizzate su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di espositori provenienti dall’Italia e da altri paesi europei, con esemplari che saranno valutati da giudici internazionali WCF (World Cat Federation).

Saranno due giorni dedicati ai gatti con due giudizi diversi e quindi due esposizioni ben distinte che, attraverso un crescendo di valutazioni espresse dai nostri giudici, provenienti da Italia, Belgio, Spagna e Germania, giungeranno ai Best in Show del sabato e della domenica con la premiazione dei migliori soggetti.

Saranno presenti gatti delle più svariate razze, tutti con le loro affascinanti caratteristiche. In entrambe le giornate al mattino ci saranno i giudizi tradizionali e le selezioni dei “giudizi all’americana” dove verranno giudicati tutti gatti presenti suddivisi in tre categorie: cuccioli, adulti e neutri.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, sarà possibile assistere alle finali dei ‘giudizi all’americana’ e verso le 17 sarà la volta dei ‘Best in Show’ con le premiazioni dei migliori soggetti presenti in expo”. L’Esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 in entrambi i giorni. Il biglietto intero per un singolo giorno costa 7 euro, il ridotto (per gli over 65) costa 5 euro; l’ingresso è gratuito per i bambini fino agli 8 anni.

Qui le informazioni sulla manifestazione

ENOGASTRONOMIA PROTAGONISTA A DIANO MARINA CON AROMATICA

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, Diano Marina tornerà a essere il cuore pulsante dell’enogastronomia ligure con la dodicesima edizione di Aromatica, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze del territorio. Un weekend imperdibile per appassionati di cucina, produttori di qualità e grandi nomi dell’enogastronomia.

L’evento ospiterà oltre 100 espositori che animeranno il centro della città con una ricca selezione di prodotti tipici e specialità gastronomiche, tra cui food truck pronti a soddisfare tutti i palati per un pranzo all’aria aperta. Tra le attrazioni principali 15 cooking show, durante i quali chef rinomati mostreranno al pubblico tecniche e segreti per esaltare i sapori delle materie prime locali.

Non mancheranno momenti di alta cucina con le attese cene a 4 mani, con la collaborazione tra grandi ospiti e resident chef per offrire esperienze culinarie uniche. Sono previste tre serate speciali dedicate a questi eventi esclusivi.

E non solo: Aromatica è anche concorsi di cocktail, esibizioni di bartenders, promozione di piatti speciali nei ristoranti, focaccerie con ricette singolari, vetrine allestite, competizioni sportive sul territorio. Tutta la città e il comprensorio partecipano.

Per il programma completo clicca qui

GLI SCRITTORI DENEI E NOCCHI PRESENTANO I LORO ULTIMI LIBRI AD ALBENGA

Evento insolito sabato 10 maggio, alle ore 17.30, al Museo-Frantoio Sommariva di Albenga dove ci sarà la presentazione in contemporanea di due libri e di due autori! Carlo Denei e Fabio Nocchi faranno infatti conoscere le ultime loro opere che sono rispettivamente Festival e Quasi tutto ciò che vuoi. Ma chi sono Carlo Denei e Fabio Nocchi? Scrittori ovviamente, ma anche comici, cabarettisti, umoristi e persino cantanti (perlomeno Denei). Li accomuna, oltre che una solida amicizia, la lunga militanza a Striscia la notizia, in veste di autori, in particolare per i testi di Ezio Greggio. Denei proviene dall’esperienza dei Cavalli Marci, vera fucina di artisti della comicità: Balbontin, Luca e Paolo, Pulci e Bianchi, Casalino… Nocchi invece, laureato in psicologia, collabora, tra i mille suoi impegni, al Vernacoliere, giornale umoristico toscano. Con il patrocinio del Comune di Albenga e il supporto dei Fieui di caruggi assicurano un pomeriggio ricco di simpatia, divertimento e anche riflessioni.

Per il programma completo clicca qui

MERCATINO IN PIAZZA MASSENA A LOANO

Domenica 11 maggio dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. rtigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 10 MAGGIO “World Donkey Day” con una serie di attività tematiche: alle ore 10.00 ASINI IN FIORE per disegnare i musetti dei nostri asini e decorarli con i fiori ed erbe spontanee.

Alle ore 14.00 IL MIO AMICO ASINO nel quale ci prenderemo cura dei nostri amici asinelli e prepareremo la loro merenda preferita.

E per l’occasione ricordiamo che è in vendita il libro “Sono un’asina felice” di Maria Teresa Bergamaschi, presidente dell’Asd AsinOlla, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere gli animali e le attività assistite.

DOMENICA 11 MAGGIO “Mother’s Day”, una festa della mamma tutta da vivere con tante attività. Alle ore 10.00 LABORATORIO CREATIVO: una ghirlanda con i fiori di AsinOlla.

Alle ore 14.00 MAMME SPECIALI, un dolce incontro con gli asini del parco. Alle ore 16.00 CUORE DI MAMMA, realizziamo un cuore con pasta modellabile, decorata con fiori e foglie (al termine merenda per tutti i partecipanti).

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.