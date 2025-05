Minigolf di Finalpia, la Polisportiva del Finale da il via alle aperture per la nuova stagione estiva 2025!

Ci siamo! Dopo le aperture primaverili durante i ponti di Pasqua, del 25 Aprile e del 1° maggio è finalmente arrivato il momento di riaprire il Minigolf per la stagione estiva 2025! La struttura che si trova vicino al molo di Finalpia, sul Lungomare Migliorini della bella Finale Ligure è gestita per la quarta stagione consecutiva dalla Polisportiva del Finale in collaborazione con L’Associazione Marinai D’Italia, Sezione di Finale Ligure.

Quella del Minigolf è un’attività ricreativa, ludico-sportiva che ben si adatta a essere praticata da persone e gruppi di tutte le età: bambini, ragazzi, adulti, famiglie, gruppi di amici e persone di ogni età. Di seguito il calendario delle nuove aperture:

– sabato 29 e domenica 30 maggio: dalle ore 18.00 alle ore 23.00;

– da sabato 7 a lunedì 30 giugno: TUTTE LE SERE, dalle ore 18.00 alle ore 23.00;

– nei mesi di luglio e agosto: TUTTE LE SERE, dalle 19.30 ALLE 24.00.

Non perdere questa occasione per divertirti con noi! Ti aspettiamo già da questo sabato! E seguici per rimanere aggiornato su tutte le nostre news e novità!

#polisportivadelfinale #unosportpertutti

www.polisportivadelfinale.it

Facebook – Instagram: Polisportiva del Finale ASD

Tel.: 019-4508237 – WhatsApp: 379-2438883

mail: info@polisportivadelfinale.it / segreteria@polisportivadelfinale.it