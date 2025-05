Millesimo, il mercato dell’ambizione: sul taccuino tanti profili, tra i quali Totaro e Lazzaretti

Millesimo. Parola d’ordine: ambizione. È questo il diktat del progetto del Millesimo che, dopo una stagione esaltante, si è guadagnato la promozione in Eccellenza. Nei pensieri del club giallorosso, tuttavia, non esiste un livello massimo che non possa essere superato. Per questo motivo i lavori per la stagione 2025-2026 procedono spediti, con l’annuncio di qualche giorno fa di Antonio Marotta alla direzione sportiva.

Il telefono dell’ex Quiliano&Valleggia inizia ad essere quindi particolarmente bollente vista l’intenzione di disputare un campionato importante anche in categoria superiore.

Per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fabio Macchia, il club sarebbe interessato a diversi profili di livello. Spiccano quelli di Edoardo Totaro, Jonathan Lazzaretti (in uscita dalla Cairese), ma anche quelli di Samuele Sassari e Marco Silvestri (che però sembrano più vicini al Savona). Si era parlato anche di un interessamento per i gemelli Thomas e Gabriel Graziani, ma si attendono nuovi sviluppi.

La lista è comunque lunga e in evoluzione per un progetto che non ha intenzione di accontentarsi del già storico risultato ottenuto.