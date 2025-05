Millesimo d’Eccellenza, Bove: “I migliori anni dedicati a una causa che ora mi dà soddisfazione quadrupla”

Avevo la possibilità tra i 24 e i 28 anni di giocare in Promozione, le offerte non mancavano, ma ho preferito rimanere nel Millesimo. Lo ammette Michelangelo Bove, ma solo una volta che glielo viene fatto notare esplicitamente perché il messaggio che non deve assolutamente passare è che la sua lunga militanza in giallorosso sia stato un sacrificio. Ho dedicato, non sacrificato, gli anni migliori della mia carriera sportiva al Millesimo, puntualizza.

Bove, classe 1992, dopo le giovanili al Savona e le prime esperienze alla Cairese, avrebbe potuto andare a caccia di rimborsi in provincia, ma la scelta di rilanciare il Millesimo insieme al gruppo storico di ragazzi millesimesi ha prevalso, col rischio di guardarsi indietro con un po’ di rammarico. E invece ha ottenuto anno dopo anno tre promozioni e una Coppa Liguria. Tempo investito per il futuro culminato con una soddisfazione quadrupla.

Capofila della rifondazione del club dalle ceneri della Polisportiva, una vittoria in carrozza della Seconda Categoria stagione 2018/2019. Poi il dramma della morte di mister Edy Amendola. Lo ricordiamo sempre, racconta Bove, con un urlo prima di ogni partita, anche adesso che dei suoi giocatori siamo rimasti un paio. Una stagione interrotta dalla pandemia, quando il Millesimo del debuttante Simone Peirone stava veleggiando nei quartieri nobili della Prima Categoria. Un periodo in cui Bove si è anche cimentato nel ruolo di direttore generale.

Se i primi successi, come si diceva, sono stati conseguiti con una formazione indigena, nelle ultime due stagioni sono diversi i giocatori da fuori che hanno composto i due squadroni guidati da mister Fabio Macchia a una doppia promozione. In particolare quest’anno l’Atletico Bilbao millesimese si è tramutato in un dream team che ha pescato da varie zone con uno spogliatoio babelico con argentini, portoghesi, albanesi eccetera.

A inizio agosto, svela Bove, è stato surreale arrivare al campo e non vedere tante facce conosciute. Ma la vita impone cambiamenti e bisogna adattarsi. Ho imparato tante cose nuove da tante persone. Non nascondo, aggiunge, che c’era anche un po’ di nostalgia. Come sai bene però non bastano i giocatori per vincere e anche noi abbiamo avuto bisogno di un periodo di assestamento.

Se la vita è una linea retta, spesso le esperienze compongono un cerchio che si chiude. In effetti è così, riflette Bove, ho iniziato in prima squadra con i super derby tra Cairese e Carcarese, quelli che valevano la promozione in Eccellenza. Tanti anni dopo è arrivato un altro salto di categoria nel massimo campionato regionale dopo un derby valligiano, ma questa volta il campo gremito era quello del mio paese Millesimo. All’epoca compagni gialloblù e quest’anno avversari, io e Spozio siamo gli unici ad averli vissuti entrambi. Sono felice della sportività con cui si è svolto il duello contro la Carcarese.

Il presidente Levratto è ambizioso, ma in primo luogo dovremo adattarci a una categoria che non conosciamo. Si diceva del cerchio che si è chiuso, chiosa. Ebbene ci sarà ancora un sequel, ovvero il mio ultimo anno di calcio in Eccellenza, col Millesimo ovviamente.