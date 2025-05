Michelis vs Ucar, l’atleta ligure pronto per il Main Event di Cage Warriors: “Dimostrato più volte di meritarcelo, siamo pronti per la battaglia”

Roma. È quel momento che aspetti da mesi, forse da quando hai iniziato a praticare questo sport. Uno sport duro, probabilmente il più duro di tutti. Le emozioni provano a sopraffarti, ma tu devi mantenerle ancora per un attimo in un angolo, almeno per 15 minuti, quelli che passerai sul ring del PalaPellicone di Roma. Riaffiorano tutti i sacrifici fatti per arrivare a questo traguardo, per arrivare dove tanti hanno dovuto fermarsi prima di te. Michelis vs Ucar è già nella storia di Cage Warriors 189 ancora prima di iniziare, perchè la vittoria garantisce la gloria.

“The Boar” Michelis, atleta di Imperia, domani sera calcherà non solo uno degli ottagoni più prestigiosi della scena mondiale delle MMA, quello di Cage Warriors, ma sarà addirittura il Main Event (evento principale) della serata. L’atleta della Kombat Team avrà di fronte probabilmente uno degli avversari più duri affrontati in carriera, il turco Sado “The Panther” Ucar. Debutto nella promotion per l’atleta straniero, per chi vince la sicurezza di arrivare a puntare l’incontro per la cintura e forse qualcosa più in alto.

“Una bella soddisfazione, una bella responsabilità”, queste le prime parole di Michelis dopo aver scoperto di essere l’evento principale di Cage Warriors 189: “Siamo contenti che finalmente abbiamo più di visibilità. Abbiamo dimostrato più volte di meritarci di essere qua, sono contento. Ora si presenta un’opportunità per dimostrare quanto valiamo e che possiamo fare meglio”.

“Sarà l’incontro più difficile e più importante della mia carriera fino ad oggi – continua il fighter -. Ha molta esperienza, ha più di trenta match e l’esperienza gioca un ruolo importante. Abbiamo lavorato molto sui dettagli, ci sentiamo decisamente pronti e siamo consapevoli della sfida. L’accettiamo a braccia aperte e pugni chiusi, vogliamo fare questo salto di livello“.

Il coach di Michelis Ruiu è molto sicuro del loro lavoro: “Senza neanche discutere, la sconfitta non esiste. Abbiamo lavorato molto sulla parte di striking e sui rientri. Ucar è uno striker forte, ci siamo preparati per combattere in piedi e per dominare in piedi. Diciamo che appunto ovviamente come dicevamo prima è tutto un percorso di crescita. Sono sicuro che l’avversario non si aspetterà lo scambio, si aspetterà un match diverso da come l’abbiamo preparato“.

Per finire, un messaggio per i supporters e per il suo avversario: “Continuate a supportarci e seguirci, venite agli eventi. È importante per noi fighter che ci seguiate non solo tramite social ma anche dal vivo, una cosa molto importante per supportarci. Un messaggio a Ucar? Siamo pronti alla battaglia, spero lo sia anche lui”.

Tanta emozione anche per il coach ed Head Coach della Kombat Team di Alassio Alessandro De Blasi: “È un grande orgoglio e una grande emozione per noi essere il Main Event di uno degli eventi più importanti a livello mondiale, sicuramente Europeo. Siamo molto carichi, non è una cosa da tutti i giorni, già così è un’impresa. Il nostro segreto? Stare con i piedi per terra e affrontare una sfida dopo l’altra con la massima concentrazione. Giacomo è un atleta molto concreto e solido, affronta la sua carriera in questo modo, ha una mentalità molto forte costruita durante tutta la sua carriera. Per ora è tranquillo e concentrato, siamo pronti al salto di qualità”.

C’è tanto da giocarsi e da dimostrare dentro la gabbia: “Chi vincerà dei due potrebbe giocarsela per il titolo e non solo. C’è tanto in ballo, ma per ora non posso parlarne oltre a fare gli scongiuri del caso. L’avversario che abbiamo difronte è molto forte oltre ad avere uno score impressionante rispetto a quello di Michelis, ma siamo pronti. Ucar uno striker di livello ed è più alto di Giacomo, quindi proverà a partire molto forte nello scambio in piedi anche in modo decisamente aggressivo, abbiamo lavorato su questo”.

“Siamo arrivati al top dell’Europa – conclude De Blasi -, è uno degli eventi più importanti al mondo. Sarà una notte di orgoglio non solo per noi, ma per tutta la zona, per la Liguria, per Imperia, per Alassio, per Albenga, per tutte le persone che praticano il nostro sport, ma anche solo per gli appassionati di sport in generale, spero che tutti gli facciano il tifo. Sono orgoglioso di aver portato Jack a questo punto”.