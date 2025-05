Liguria. Una goccia fredda in quota è pronta a transitare sul Mediterraneo Centro-Occidentale, interessando la nostra regione nella giornata di martedì con temporali e precipitazioni localmente di forte intensità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: rovesci o temporali localmente di forte intensità sui settori costieri Occidentali in tarda mattinata/primo pomeriggio (Albenganese-Savonese) e su quelli Centro-Orientali nel corso del pomeriggio e della prima parte di serata (Tigullio-Spezzino).

Cielo e Fenomeni: cieli nuvolosi in nottata su tutta la regione con veloci rovesci localizzati nelle aree interne del centro-Ponente e localmente sui tratti costieri limitrofi. Prime precipitazioni moderate andranno ad interessare l’Imperiese e il Savonese Occidentale nel corso della mattinata con qualche colpo di tuono associato. Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio, fenomeni in estensione al settore Centrale e al Tigullio con piogge a carattere di rovescio e nuclei temporaleschi localmente di forte intensità. Miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente nel corso della serata con possibili schiarite sull’Imperiese e piogge/temporali in spostamento al Levante regionale (localmente intensi sullo Spezzino).

Venti: moderati da Sud-Est a Levante, in rinforzo mattutino sul Tigullio costiero. Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Savonese e Imperiese, in rinforzo pomeridiano. Possibili raffiche più intense in uscita dei nuclei temporaleschi più organizzati.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo, per l’intero periodo su tutti i settori. Temperature: stazionarie nei valori minimi. In sensibile diminuzione nei valori massimi, specialmente nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense. Costa: Min: +13°C/+17°C – Max: +15°C/+19°C; interno: Min: +4°C /+12°C – Max: +8°C/+16°C.

MERCOLEDì 21 MAGGIO: eloce ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra regione: Nuvolosità residua con qualche debole pioggia in nottata nello Spezzino interno, in esaurimento entro l’alba; Cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste del settore Centro-Occidentale con velature in transito mattutino su Imperiese e Savonese. Qualche nube in più sui versanti padani nel corso del pomeriggio senza fenomeni associati. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in mattinata; In rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio, progressivamente da Ponente a Levante. Mari: poco mossi sulle coste del Savonese e del Genovesato. Mossi o localmente molto mossi al largo e sugli estremi di regione. Temperature: in lieve diminuzione le minime; In netto aumento nei valori massimi, specialmente a Ponente e sui versanti padani.

GIOVEDì 22 MAGGIO: un nuovo impulso instabile causerà un repentino peggioramento delle condizioni meteo con temporali anche di forte intensità e precipitazioni moderate sui versanti padani e le aree interne centro-occidentali. Piogge intermittenti in costa, alternate a periodi più asciutti. Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest. Mari: molto mossi o agitati (onda lunga di Libeccio). Temperature: stazionarie in costa, in diminuzione nei versanti padani. [Previsione Incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]