Liguria. La lacuna barica venuta a crearsi sul bacino del Mediterraneo, favorisce l’ingresso di deboli infiltrazioni umide dall’Atlantico. Tempo variabile sulla nostra regione con nuvolosità sparsa e locali piovaschi lunedì. Possibile transito di un fronte perturbato, nella seconda parte di giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in nottata cieli coperti sul settore centro-orientale della regione con deboli piogge intermittenti nei settori interni e localmente sui settori costieri centrali nelle prime ore del mattino. Cieli parzialmente nuvolosi sulle restanti zone. Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio nuvolosità in diradamento sul Centro-Levante.

Qualche nube invece sulle coste del medio-ponente con piovaschi confinati nel profondo entroterra e sul comparto delle Alpi Liguri tra il pomeriggio e la serata. Cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata con qualche fenomeno residuo nelle aree interne del Ponente.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali su tutta la regione per l’intero periodo. Momentanei rinforzi saranno possibili sulle coste del Tigullio e del Genovesato Orientale in mattinata. Mari: molto mossi in nottata e in prima mattinata; in scaduta pomeridiana fino a poco mossi su tutti i settori.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi in costa. In lieve aumento i valori massimi nell’entroterra. Costa: Min: +12°C/+16°C – Max: +18°C/+23°C; interno: Min: +2°C /+11°C – Max: +15°C/+23°C.

MARTEDì 20 MAGGIO: precipitazioni deboli e intermittenti a partire dalla tarda nottata nei settori interni del Centro-Ponente. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in costa con qualche schiarita più probabile sullo Spezzino. Possibile repentino peggioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio a partire dall’estremo Ponente con piogge moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, in spostamento tra tardo pomeriggio e serata verso il settore centro-orientale della regione. Più asciutto sui versanti padani Occidentali. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali in mattinata e nel primo pomeriggio; in rotazione ai quadranti settentrionali sul Ponente nel corso del pomeriggio e sul settore centrale in serata. Mari: mossi o molto mossi su tutti i settori. Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi.

MERCOLEDì 21 MAGGIO: cieli sereni o poco nuvolosi in costa con nuvolosità maggiormente presente in mattinata. Instabilità pomeridiana confinata alle aree interne Appenniniche e al comparto delle Alpi Liguri, in esaurimento serale. Venti: deboli dai quadranti meridionali a partire dalla mattinata. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: in aumento, specialmente nei valori massimi. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]