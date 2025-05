Liguria. Dopo una brevissima pausa, il maltempo torna a bussare alle porte della penisola italiana: un’accelerazione del getto ha agganciato nelle scorse ore una goccia fredda isolata sulla Gran Bretagna, facendola traslare velocemente verso l’Italia settentrionale, dove rivelerà i suoi effetti nella giornata di domani e venerdì.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 22 maggio avremo già dal mattino le prime precipitazioni, seppur deboli o al più moderate, interesseranno il settore centro-orientale della regione, a causa dell’impostarsi di un flusso teso di Libeccio sul Mar Ligure. Maggiori schiarite nell’estremo ponente, da nuvoloso a molto nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio e in serata l’arrivo del disturbo in quota da nord-ovest determinerà lo sviluppo di fenomeni convettivi localmente intensi su Alpi Liguri e tra savonese e genovesato occidentale (in particolare nell’interno); precipitazioni moderate altrove, mentre risulteranno mediamente più asciutti l’estremo ponente e l’estremo levante costieri, anche se non è escluso lo sviluppo di qualche breve rovescio.

Venti al mattino deboli o moderati sul settore occidentale, mentre sul centro-levante saranno moderati, a tratti tesi, a carattere di Libeccio sul Mar Ligure in rotazione a sud/sud-est sotto costa. Dal pomeriggio e in serata rotazione dei venti da nord/nord-ovet dapprima sul centro-ponente, seguirà poi il settore più orientale, con intensificazione sul settore costiero del savonese e genovesato occidentale, dove sono attese forti raffiche di vento da nord/nord-ovest e in uscita dai temporali più intensi. Mare generalmente molto mosso, in particolare a Levante, agitato al largo. Temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi (questi ultimi nel corso della serata): sulla costa minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 17 e 22 gradi; all’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 14 e 21 gradi.

Venerdì 23 maggio nel corso della notte ultime precipitazioni sul centro-levante, mentre il cielo risulterà già terso a ponente; nel corso della giornata ampie schiarite su gran parte della regione, tuttavia con cumuli in transito specialmente a levante. Dalle ore centrali possibile sviluppo di rovesci a carattere temporalesco su Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti moderati a tratti tesi dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, in graduale scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata. Temperature minime in lieve calo, massime in rialzo.

Sabato 24 maggio giornata simile alla precedente, con ampie schiarite specialmente sui settori costieri e possibilità di rovesci a carattere temporalesco nell’interno imperiese ed Appennino orientale.

Venti deboli o moderati a regime di brezza, mare poco mosso. Minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie.