Liguria. Alta pressione in attenuazione sulla nostra regione. Tra sabato e domenica annuvolamenti sparsi sulla Liguria, ma con basso rischio di pioggia. Lunedi 5 maggio deciso peggioramento con precipitazioni anche temporalesche.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 3 maggio avremo su tutta la regione si prevede il transito di nubi medio-alte. A tratti avremo velature spesse con il sole che potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato. Non si esclude qualche goccia di pioggia o brevissimo piovasco in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. In serata tendenza a generale rasserenamento da ovest verso est.

Venti moderati da sud-est lungo la costa, forti da sud nel pomeriggio sui versanti padani e sui crinali. Mare generalmente mosso. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in calo le massime sui versanti padani, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 19 e 21 gradi; all’interno minime tra 6 gradi (nelle zone soggette ad inversione notturna) e 14 gradi, massime tra 19 e 22 gradi.

Domenica 4 maggio ancora nubi sparse su tutta la regione, di tipo basso lungo le coste al mattino e medio-alto ovunque nell’arco della giornata. Spazio per schiarite anche ampie ed assenza di pioggia.

Venti moderati da sud, forti sui versanti padani nel pomeriggio (marino). Mare generalmente mosso. Temperature pressochè stazionarie.

Lunedì 5 maggio tempo in peggioramento con rovesci anche temporaleschi specie sul settore centro-orientale, marcato calo termico.