MET diventa main sponsor della Finale Outdoor Region: una partnership all’insegna della sicurezza e della valorizzazione del territorio

Finale Ligure. La Finale Outdoor Region annuncia con entusiasmo l’ingresso di MET tra i main sponsor della destinazione, rafforzando una collaborazione che dura da anni e che ora si consolida ulteriormente.

L’azienda valtellinese, leader nella produzione di caschi e protezioni per il ciclismo, è al fianco della Finale Outdoor Region sin dal 2016, quando per la prima volta ha supportato l’Enduro World Series con il proprio marchio Bluegrass. Da allora, MET ha continuato a supportare gli eventi enduro organizzati sul territorio, contribuendo alla crescita e alla promozione dell’area come una delle principali destinazioni internazionali per la mountain bike.

Grazie a questa partnership, MET contribuirà alla manutenzione dei trail, supporterà il Consorzio Finale Outdoor Region e promuoverà un’esperienza outdoor sempre più sicura e sostenibile per tutti i biker.

Achille Montanelli, Marketing Manager di MET, commenta con soddisfazione questa nuova partnership: “Da anni MET e Bluegrass supportano gli eventi e le persone che hanno contribuito a rendere la Finale Outdoor Region una delle destinazioni MTB più iconiche al mondo. Oggi diventare main sponsor e contribuire direttamente alla manutenzione dei sentieri è per noi un vero onore: il modo più concreto per restituire qualcosa a una terra che ci ha dato tanto. I trail sono il cuore di tutto — ciò che conta davvero per ogni rider. Costruire e mantenere sentieri di qualità richiede dedizione, competenza e risorse: sostenerli significa proteggere il futuro della MTB e continuare a far crescere questo sport straordinario.”

Enrico Guala, Direttore Marketing della Finale Outdoor Region, aggiunge: “Siamo entusiasti di questa collaborazione, che attendevamo da anni e che finalmente si concretizza. MET è un punto di riferimento nel settore bike, e siamo orgogliosi che abbia deciso di legare il proprio nome alla Finale Outdoor Region. La qualità e l’innovazione dei prodotti MET e Bluegrass si sposano perfettamente con la nostra missione: offrire agli appassionati un’esperienza di riding sicura, immersi in un territorio straordinario. Insieme a MET lavoreremo per promuovere il concetto di sicurezza, un valore fondamentale che deve essere garantito al cliente tanto dall’equipaggiamento quanto dai trail stessi.”

Tanti prodotti MET e Bluegrass sono parte del catalogo premi FOR YOU CARD, un motivo in più per utilizzare la card ad ogni acquisto nella Finale Outdoor Region.

MET sarà inoltre presente nel Villaggio Evento della UCI Enduro World Cup di Pietra Ligure, prima gara della stagione mondiale dell’enduro. Venite a scoprire tutte le novità in area expo da venerdì 9 maggio a domenica 11 maggio in Piazza San Nicolò da Bari.