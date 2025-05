Meeting di Savona: Ronal Longa e Boglarka Takacs sono i vincitori dei 100 metri

Savona. Pista e pedane del centro sportivo Ottolia stanno regalando emozioni per l’edizione numero 14 del Meeting internazionale Città di Savona.

I 100 metri femminili vedono tagliare per prima il traguardo l’ungherese Boglarka Takacs che ferma il cronometro a 11″24 (vento +2.8).

Seconda classificata la portoghese Lorene Dorcas Bazolo in 11″30. Terza Gloria Hooper (Atletica Brescia) in 11″35.

Quarta posizione per la spagnola Maria Isabel Perez con 11″38, quinta l’ivoriana Maboundou Koné con 11″45, sesta Gaya Bertello (Novatletica Chieri) con 11″60.

Finale dei 100 metri maschili con veto +1.7. La vince il colombiano Ronal Longa col personale 9″96, primato nazionale.

Primato stagionale per Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), secondo in 10″16. Terza posizione per l’olandese Taymir Burnet in 10″22.

Quarto Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro Padova) in 10″26; si infortunano l’ivoriano Arthur Cissé, quinto in 10″43, e il francese Pablo Mateo che si ritira.

Il commento di Lorenzo Patta

Nel salto triplo femminile vince la favorita, la dominicense Thea Lafond con la misura di 14,31 raggiunta al primo salto.

Ottima seconda Erika Giorgia Anoeta Saraceni (Bracco Atletica) che oggi compie 19 anni ed ottiene il primato italiano Junior con 14,01 (vento +0.5), anche da lei piazzato al primo salto.

Terza classificata la romena Elena Andreea Talos con 13,95.

Quarta Ottavia Cestonaro (Carabinieri) con 13,73; quinta l’ucraina Anna Krasutska con 13,48; sesta Sara Zoccheddu (Cus Cagliari) con 12,91; settima Greta Donato (Luiss) con 12,57; ottava Greta Brugnolo (Atletica Rieti Andrea Milardi) con 12,38.

Nei 400 metri maschili successo del belga Daniel Segers col primato personale di 45″28.

Secondo classificato il tedesco Jean Paul Bredau con 45″59, terzo il britannico Samuel Reardon con 45″99.

A seguire quarto il barbadiano Jonathan Jones con 46″45, quinto Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) con 46″64, sesto Matteo Raimondi (Pro Sesto Atletica Cernusco) con 46″75.