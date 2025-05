Meeting di Savona: Alessandro Sibilio non delude, Gabby Scott vince i 400 femminili

Savona. Ultime quattro gare sulla pista della Fontanassa per chiudere l’edizione numero 14 del Meeting internazionale Città di Savona.

I 400 metri femminili, su una pista ventosa, vince la portoricana Gabby Scott col tempo di 51″57.

Seconda classificata l’irlandese Sharlene Mawdsley in 52″00; terza Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) in 52″86.

Quarto posto per Ilaria Burattin (Cus Pro Patria Milano) in 53″22, quinto per Clarissa Vianelli (Novatletica Chieri) col personale di 53″66, sesta Camilla Rebora (Cus Genova) in 56″61.

Nei 400 ostacoli maschili vince il più atteso, l’azzurro Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), col tempo di 48″44, nuovo record del Meeting savonese.

Seconda posizione per il ceco Vit Müller, terzo il britannico Alex Knibbs, quarto il britannico Joshua Faulds. Per tutti e tre tempo di 49″47.

Quinto lo spagnolo Jesus David Delgado in 49″97. Ritirato Giacomo Bertoncelli (Atletica Insieme Verona) che deve uscire in barella.

400 ostacoli femminili nel segno di Ayomide Temilade Folorunso (Fiamme Oro Padova) col tempo di 55″46.

Seconda classificata la belga Naomi Van Den Broeck in 55″59, terza Rebecca Sartori (Fiamme Oro Padova) in 56″22.

Quarto posto per Alessia Seramondi (Fiamme Gialle) in 57″39, quinta l’olandese Nina Franke col personale di 57″45.

I 1500 metri maschili vedono lo spagnolo Ignacio Fontes realizzare il record della manifestazione con 3’35″85.

Seconda posizione per Ossama El Kabbouri (Atletica Firenze Marathon) in 3’36″65; terzo il britannico Archie Davies in 3’37″14.

Quarto posto per il britannico Joseph Wigfield in 3’37″84; quinto Joao Capistrano Bussotti Neves Junior (Esercito) in 3’37″94; sesto Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini) in 3’38″52.

Settima posizione per Sebastiano Parolini (Alpinistico Vertovese) col personale di 3’40″02; ottavo Alessandro Pasquinucci (La Fratellanza) in 3’42″79; nono Alessandro Lotta (Alpinistico Vertovese) in 3’46″31.

Ritirati Mohad Abdikadar Sheik Ali (Aeronautica Militare) ed il bosniaco Abedin Mujezinovic.