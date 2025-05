Meeting di Savona: 100 ostacoli con Alaysha Johnson e l’oro europeo Reetta Hurske

Savona. Barriere di gran classe al 14esimo Meeting internazionale Città di Savona. Dopo la presenza dei tre primatisti italiani di 110m ostacoli uomini (Lorenzo Simonelli), 400m ostacoli uomini (Alessandro Sibilio) e 400m ostacoli donne (“Ayo” Folorunso), l’appuntamento Challenger del World Athletics Continental Tour organizzato dall’Atletica Savona può annunciare per mercoledì 21 maggio un 100m ostacoli femminile davvero di grande spessore. La prova tra le barriere sul rettilineo della Fontanassa potrà contare su due ragazze di curriculum internazionale.

Il nome di spicco è Alaysha Johnson: statunitense, 28 anni, lo scorso anno fu tra le otto protagoniste della finale olimpica di Parigi, chiusa al settimo posto, ma può mettere sul piatto anche un primato personale decisamente “pesante” come il 12.31 ottenuto lo scorso anno per giungere seconda ai Trials USA a Eugene. Johnson, con il tempo delle selezioni nazionali (poi sfiorato con 12.34 in semifinale ai Giochi), è al 12esimo posto delle graduatorie mondiali di sempre.

Savona sui “100 acca” avrà poi un graditissimo ritorno: ai blocchi il meeting avrà nuovamente la finlandese Reetta Hurske. L’ostacolista nordica, 30 anni da compiere il 15 maggio, ha certamente ottimi ricordi della Liguria: alla Fontanassa è infatti imbattuta con due apparizioni e due vittorie, il 18 maggio 2022 in 12.94 e il 24 maggio 2023 con 12.80, tuttora primato della manifestazione. Hurske, scesa fino a 12.68, è atleta dal palmarès significativo in chiave europea, con il titolo continentale 2023 sui 60m ostacoli indoor e la sesta piazza sui 100m ostacoli nella finale di Roma 2024.

Il cast sarà impreziosito dalle migliori interpreti italiane della distanza, a partire da Elena Carraro, vicecampionessa europea Under 23 due anni fa e proprio ieri scesa a 12.84 per diventare la terza italiana di sempre sulla distanza. Ci saranno anche le reduci dai Mondiali indoor di Nanchino: la campionessa italiana al coperto Giada Carmassi ed Elisa Maria Di Lazzaro. Dolcissimi i ricordi di Di Lazzaro a Savona: nel meeting ha ottenuto il personale (12.90 nel 2021), il proprio miglior tempo di sempre (12.89 ventoso nel 2020) e la vittoria con il record italiano Juniores (13.24, battuto proprio ieri da Alessia Succo) nel 2017.