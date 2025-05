Meeting Città di Savona, un’altra grande edizione: tre campioni olimpici, 137 medaglie

Savona. Tanti protagonisti internazionali e una certezza: il Meeting Città di Savona sarà come di consueto un momento di grande spettacolo atletico.

La manifestazione “griffata” Atletica Savona andrà in scena domani mercoledì 21 maggio dalle ore 15:50 (diretta Rai Sport dalle 15:45 alle 18:25) e costituirà non solo l’apertura della stagione della grande atletica internazionale in Italia ma anche un’occasione per vedere all’opera alcuni “big” dell’atletica azzurra e mondiale.

Il cast in pista al centro polisportivo “Giulio Ottolia” (25 Paesi rappresentati) porterà idealmente in dote qualcosa come 137 medaglie internazionali, in un conteggio che tiene conto solo di rassegne “titolate” (Olimpiadi, Mondiali assoluti e giovanili e campionati continentali assoluti e “under”): 3 ori, un argento e 3 bronzi ai Giochi Olimpici; 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi ai Mondiali; 3 ori e 4 bronzi ai Mondiali Under 20 o Under 18; qualcosa come 15 ori, 14 argenti e 12 bronzi nei vari campionati continentali; un forziere di 29 ori, 27 argenti e 16 bronzi nelle rassegne continentali giovanili.

Tra i tre ori olimpici c’è una campionessa a cinque cerchi in carica: è Thea Lafond, triplista di Dominica regina a Parigi (primo oro per il suo Paese nella storia delle Olimpiadi) che sarà in pedana nella specialità prevista alle 17.00. L’azzurro Lorenzo Patta, in pista sui 100m, lanciò la 4×100 arrivata al leggendario oro di Tokyo 2021.

Il giamaicano Omar McLeod conquistò l’oro ai Giochi di Rio 2016 sui 110m ostacoli: a Savona affronterà il campione d’Europa di Roma 2024, l’azzurro Lorenzo Simonelli. Simonelli è uno dei quattro primatisti italiani assoluti individuali outdoor al via del Meeting Città di Savona edizione numero 14: tra pista e pedane la rassegna avrà al via anche il pesista Leonardo Fabbri (22,95 di record italiano a Savona 2024, limite portato poi a 22,98) e il binomio Alessandro Sibilio (di recente vincitore della tappa di Diamond League di Doha) – Ayomide Folorunso nei 400m ostacoli maschili e femminili.