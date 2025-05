L’1 a 1 sul campo della Sampierdarenese ha coronato una stagione di altissimo profilo, che ha visto il Pontelungo di mister Zanardini rivaleggiare fino a un certo punto addirittura per la vittoria del campionato. La qualificazione alla finale playoff di domenica al Piccardo di Borzoli contro la Sestrese è il punto più alto della storia del sodalizio del presidente Neri.

Il club, partito dalla Seconda Categoria sul polveroso campo del Massabò, ora ha anche un nutrito settore giovanile che colma il vuoto lasciato in terra ingauna dalle vicende dell’US Albenga. Il percorso per raggiungere l’Eccellenza è tortuoso, serviranno due vittorie, prima contro i genovesi e poi contro la Carcarese, nell’arco dei regolamentari più eventuali supplementari per accedere alla finalissima contro il Vallecrosia, che non disputerà più partite fino all’appuntamento fatidico visto il grande distacco con cui ha chiuso rispetto alla Sammargheritese terza della classe.

Intanto, l’antivigilia della partita più importante dell’anno, almeno fino a questo momento, è stata caratterizzata da un augurio speciale. L’in bocca al lupo al club granata è arrivato direttamente dal difensore del Milan Matteo Gabbia, come visibile sul profilo social del club.