Mare senza barriere: la Lega Navale di Varazze presenta il nuovo progetto “Liberi Tutti”

Varazze. La Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze è orgogliosa di presentare il nuovo progetto “Liberi Tutti”, un’iniziativa rivolta a persone con disabilità motoria che desiderano vivere il mare senza barriere.

L’appuntamento da non perdere è fissato per le ore 17.00 di sabato 31 maggio 2025, presso la sede della locale LNI, in via dei Tornitori 10, nel porto turistico Marina di Varazze.

Durante l’incontro verranno illustrati obiettivi, attività e mezzi del progetto, nato dalla collaborazione con Silvia Ghigliazza, istruttrice FIV specializzata in Parasailing e socia della nostra Sezione.

Il progetto ha già previsto l’acquisto di due imbarcazioni Hansa 303, pensate per la vela inclusiva, e l’installazione di strutture per facilitare le operazioni di imbarco e sbarco su un pontile comunale nel Porto Turistico di Varazze.

Un investimento totalmente finanziato dalla Sezione che ringrazia il Comune di Varazze per il supporto e la collaborazione.

Le attività inizieranno a partire da giugno, con un team appositamente formato.

Gli organizzatori aspettano sabato 31 maggio quanti interessati a conoscere da vicino “Liberi Tutti”, per scoprire insieme come il mare possa diventare davvero uno spazio per tutti.

Contatti utili:

Tel. 019 95 777 – Cell. 348 40 10 287

Email: varazze@leganavale.it

Sito: www.leganavaleitalianavarazze.it