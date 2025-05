Marco Silvestri saluta il Celle Varazze: “Scritto una pagina indimenticabile”

La voce era nell’aria e la conferma arriva direttamente dal calciatore. Marco Silvestri non giocherà in Serie D con il Celle Varazze. Il centrocampista, dopo due promozioni di fila in Serie D, intraprenderà una nuova avventura. Tante le squadre interessate tra cui con particolare insistenza l’ambizioso Savona neopromosso in Promozione.

Il saluto al club

Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti.

Chiudere questa stagione con la vittoria del campionato è stato qualcosa di straordinario, e farlo insieme a voi rende tutto ancora più speciale. Abbiamo condiviso battaglie, risate, momenti difficili e gioie immense. Abbiamo lottato come una vera famiglia, e il campo ci ha restituito ciò che meritavamo.

Abbiamo scritto una pagina indimenticabile della nostra storia. Vincere questo campionato è il frutto di mesi di sacrifici, allenamenti, sudore, cadute e rialzate. Ogni singolo momento ci ha portato fin qui.

Adesso, per me è tempo di prendere un’altra strada. Porto con me ogni istante vissuto con voi: i sacrifici, gli abbracci dopo un gol, le urla negli spogliatoi, i silenzi dopo una sconfitta… Tutto questo rimarrà nel mio cuore per sempre.

Grazie ad ognuno di voi. Per la fiducia, per il rispetto, per la forza che ci siamo trasmessi a vicenda. Abbiamo scritto una storia che non dimenticherò mai.

Ci ritroveremo, ne sono sicuro. Ma ovunque andrò, sarò sempre uno di voi.

Con affetto e gratitudine,

Silve

