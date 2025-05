Agg ore 17.28 Segnalate frane in zona Bardino Vecchio all’incrocio tra via Costino e la SP4. Altro movimento franoso in atto nella zona del cimitero. Smottamenti segnalati in zona Briffi e in zona Rocca a Tovo San Giacomo.

Agg ore 16.50 Si è fatta critica la situazione del fiume Pora a Finale Ligure. Pochi minuti fa il corso d’acqua ha oltrepassato gli argini all’altezza del supermercato Eurospin a Finalborgo. E la strada che conduce a Calice Ligure risulta ora allagata e quindi chiusa al traffico. Anche il ponte di ferro è chiuso alla circolazione viaria. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia locale.

“Oltre alla protezione civile gli uffici hanno allertato le ditte manutentrici che sono operative nell’ambito comunale – afferma l’assessore comunale Paolo Folco – La frana sull’Aurelia al momento è ferma e i sensori non segnalano movimenti. I semafori però sono saltati per un problema elettrico: la ditta ha istituito un servizio di movieri”.

Sempre nel finalese problemi alla rete idrica nella frazione di Gorra per la rottura delle pompe in zona Perti: “L’erogazione dell’acqua è al momento assicurata da una vasca secondaria, più piccola, pertanto ci potranno essere dei limiti alla fornitura o il blocco totale” precisa ancora l’assessore finalese.

E in diverse zone cittadine sono stati segnalati pesanti allagamenti e danni alle attività di Finalborgo, come in via dell’Annunziata, via Lancillotto e via Gallesio.

Ulteriori disagi sulla Sp 490 per la caduta di un albero poco prima della rotonda che conduce al casello autostradale: i vigili del fuoco stanno ancora operando per la rimozione del tronco.

Agg. ore 16.40 Nelle ultime ore intense strutture temporalesche hanno interessato e continuano ad interessare il ponente ligure con piogge di intensità tra forte e molto forte, in particolare sulla zona A e sulla parte occidentale di D.

Si segnala in particolare la struttura che sta stazionando da circa 2 ore fra le zone ABD e che continua a dare luogo a piogge anche molto forti con cumulate fino a molto elevate. Record di cumulata al momento: 93,6 millimetri in un’ora a Calice Ligure. E proprio qui si segnalano problemi nel transitare lungo la provinciale per Finale all’altezza di Perti. Si raccomanda attenzione e di evitare di muoversi se non per motivi indifferibili.

Nelle prossime ore ancora condizioni di instabilità con temporali forti e notevoli fulminazioni.

L’insistenza delle forti piogge sul Ponente (Albenganese, Finalese e Alta val Bormida) sta comportando l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. Al momento non si segnalano criticità legate al transito dei deflussi ma si attende ancora il transito del colmo di morbida, atteso nelle prossime ore. Negli stessi areali si segnalano invece locali criticità legate a difficoltà di smaltimento delle acque superficiali con allagamenti localizzati nei punti più critici.

L’allerta gialla per temporali proseguirà fino alle 18:00 sul ponente (zone A e D) e fino alle 21:00 sul centro levante (zone B, C ed E).

Provincia. Piogge intense nel savonese, dove è stato diramato un avviso di allerta gialla. Come riportato da Arpal, forti temporali stanno colpendo in particolare le zone del centro ponente della regione e si stanno lentamente spostando verso il mare e il levante.

Nell’ultima ora sono stati registrati rovesci molto intensi al Colle del Melogno, dove sono caduti ben 70 mm di pioggia in un’ora, ma anche a Castelvecchio di Rocca Barbena e Mallare. In queste zone, i torrenti stanno salendo rapidamente.

Intanto l’allerta meteo gialla per temporali è stata confermata e prolungata: fino alle 18 per il centro ponente (zone AD, compresa la provincia di Savona) e fino alle 21 per il centro levante (zone BCE, compresa Genova e Spezia).

Nelle prossime ore sono attese ulteriori piogge forti, anche accompagnate da grandine e colpi di vento.