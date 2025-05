Maltempo in arrivo sulla Liguria, scatta l’allerta gialla su tutta la Regione martedì 20 maggio

Liguria. Arpal ha emesso allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 8 alle 18 di domani, martedì 20 maggio. Il passaggio di un nucleo di aria fredda causa domani condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, in particolare tra fine mattinata e pomeriggio.

La modellistica previsionale è concorde sulla formazione dei temporali anche forti, non altrettanto sulla loro localizzazione di dettaglio, che come sempre per questo tipo di evento meteo è affetta da elevata incertezza nell’ordine di qualche decina di chilometri.

Le precipitazioni potranno essere intense e in lento movimento, soprattutto sul settore centrale della Liguria; tuttavia non si escludono temporali anche su finalese e Tigullio. Mare molto mosso, vento forte da sud est sul centro levante e da nord ovest sul centro ponente.

Attenzione alle raffiche legate ai temporali più intensi.

DOMANI, MARTEDì 20 MAGGIO: il passaggio di una saccatura atlantica determina tempo perturbato con condizioni di spiccata instabilità tra mattinata e pomeriggio: precipitazioni diffuse con cumulate areali significative su ABDE e intensità molto forti su B, forti su D, moderate su ACE, per effetto di probabili temporali forti, organizzati e in lento movimento innescati da venti convergenti, più probabili sul settore centrale. Vento forte da sudest su costa di C e B orientale, da nordoest su costa di A e B occidentale. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso.

DOPODOMANI, MERCOLEDì 21 MAGGIO: nelle ore pomeridiane possibili rovesci o temporali al più moderati su Alpi Liguri e Appenino di Levante.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.