Maltempo e danni a Tovo San Giacomo, il bilancio del day after. Il sindaco: “Terreno ancora zuppo. Prestare attenzione”

Tovo San Giacomo. Alcune strade inagibili, smottamenti e tombinature danneggiate. È il riassunto dei danni causati dal maltempo che ieri si è abbattuto sulla Liguria, dove Tovo San Giacomo è risultata una delle zone più colpite.

A tracciare il bilancio, nel day after, è stato il sindaco Alessandro Oddo: “La strada che conduce al cimitero di Bardino Vecchio è inagibile, distrutta dalla vasta frana che ha interessato anche la sottostante via Costino. L’Ufficio Tecnico ha incaricato una ditta per i primi interventi di pulizia e sono state eseguite le prime indagini geologiche. Oggi (21 maggio) saranno svolti ulteriori sopralluoghi tecnici. Via Costino al momento è aperta al transito“.

Ma non solo: “Sono stati censiti altri smottamenti minori e verificate alcune tombinature che risulterebbero danneggiate; verificate anche le aree cantiere dell’alluvione di ottobre 2024, dove non risultano particolari aggravamenti o danni alle zone già martoriate dal maltempo”.

Inoltre, nella giornata di ieri (2o maggio), sono stati segnalati casi di intorpidimento dell’acqua potabile: “Essendo acqua proveniente da sorgenti, si è trattato di un fenomeno naturale, dovuto ai movimenti terrosi interni alle sorgenti stesse che in genere si esauriscono in poche ore”.

Purtroppo, però, non è ancora finita: “Il terreno, – ha affermato il sindaco, – è completamente zuppo di acqua e saranno possibili ulteriori assestamenti dei terreni. Si inviata quindi a prestare massima attenzione negli spostamenti”.

Infine, i ringraziamenti: “Ringrazio di cuore i volontari della nostra protezione civile che si sono prodigati per limitare i danni e mettere in sicurezza le aree colpite”, ha concluso il primo cittadino.