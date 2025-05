Maltempo e allerte, Scarpati: “Ogni comune dovrebbe avere un disaster manager, provincia di Savona ancora indietro”

Alassio. “Disaster manager? In provincia di Savona esiste qualche figura formata in questo senso, ma siamo ancora molto indietro da questo punto di vista. Il discorso della formazione va portato avanti”. Così Alessandro Scarpati, da poche settimane alla guida dell’Ordine dei Geologi della Liguria, nel nuovo episodio del podcast di IVG “La Telefonata“.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON ALESSANDRO SCARPATI

A poche settimane dall’allerta gialla che ha colpito Finalborgo, il geologo alassino è intervenuto nel podcast per parlare di cambiamenti climatici e di cosa dovrebbero fare Comuni e cittadini davanti a emergenze sempre più frequenti: “Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani, ndr)qualche anno fa ha scritto a tutti i Comuni spiegando che il responsabile della protezione civile deve essere formato per gestire certe situazioni – racconta Scarpati -. L’Italia è la prima nazione europea ad avere una norma sulla figura del disaster manager, ovvero il professionista dell’emergenza. In teoria ogni Comune dovrebbe averne uno. Nella pratica, invece, spesso manca proprio questa figura“.

Per Scarpati, quindi, pochi dubbi: senza formazione, la gestione delle allerte – sempre più frequenti e violente – non può essere affrontata nel modo migliore: “I sindaci devono sapere in tempo reale cosa succede sui loro territori – aggiunge il presidente dei geologi liguri – e devono essere messi nelle condizioni di agire, con strumenti adeguati: idrometri, pluviometri, e soprattutto con un ufficio che funzioni“. E per il monitoraggio? Secondo il presidente dell’ordine dei geologi liguri gli investimenti non sarebbero affatto impossibili: ” Gli strumenti di monitoraggio non sono onerosi. Danno dati in tempo reale, anche via sms. Alcuni Comuni – come Alassio da anni, e ora Albenga – si stanno attrezzando. Ma attenzione: non stiamo parlando di un vezzo, ma di un obbligo“.

Quando si tratta di dare risposte in tempo reale durante un’allerta meteo, il problema è molto complesso: “O crei una rete strumentale, oppure mandi le persone a fare monitoraggio sul campo. Ma spesso queste persone sono volontari. Utilissimi, certo, ma non si può demandare tutto a loro. Serve una rete strutturata e professionale”. Ed è proprio qui che (anche) nel savonese il quadro sembrare essere ancora molto incompleto: “Qualcuno formato c’è, ma siamo indietro. E questo è grave, perché parliamo di sicurezza. Parliamo della capacità di un Comune di reagire quando un evento colpisce, magari in piena stagione estiva“.

Appunto, la stagione estiva. Perché anche la variabile turistica è tutto fuorché secondaria quando si parla di emergenze di questo tipo: “Pensiamo a città costiere come Alassio o Finale – esemplifica Scarpati -, in estate raddoppiano o triplicano la popolazione. Fare un piano di protezione civile efficace, che tenga conto di questo sbalzo, è difficilissimo. Ma va fatto, altrimenti nei momenti critici non si regge l’impatto”. Per il geologo alassino, quindi, in caso di emergenza ogni Comune e ogni sindaco dovrebbe conoscere bene le criticità del proprio territorio, incrociare i dati e attivare subito le misure necessarie per proteggere la popolazione.

Ed è qui un altro dei tasti dolenti del nostro territorio: la mancata conoscenza. Spiega Scarpati nel corso del podcast: “Ogni cittadino dovrebbe sapere se la propria casa è in una zona insondabile oppure no, lo stesso vale per le frane. E di conseguenza adottare le azioni del caso. Ci sono situazioni pericolose, con persone che vivono al piano sotto il livello stradale in aree a rischio. I Comuni devono conoscere questi casi e attivarsi in caso di allerta. E poi c’è anche il tema della disabilità: quando ci sono persone disabili coinvolte, tutto diventa ancora più complicato”.

E poi ci sono le responsabilità, altro tema delicatissimo, soprattutto per i primi cittadini chiamati a gestire le emergenze con i mezzi a loro disposizione: “La protezione civile è un servizio essenziale e i Comuni devono capirlo: non si possono non destinare risorse adeguate. Anche perché, se succede qualcosa, la prima cosa che il pm guarda è se il sindaco ha fatto quello che doveva fare. Se ha stanziato fondi, formato il personale, aggiornato il piano di protezione civile. Tutte queste cose vanno fatte”, ricorda il geologo savonese.

Sono stati diversi i temi affrontati da Alessandro Scarpati nel corso del podcast: per ascoltare l’episodio completo clicca qui. Per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi, seguite lo show su Spotify o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.