Magliolo. È di pochi minuti fa (intorno alle 23) la notizia che un tetto di un’abitazione, a Magliolo, ha preso fuoco.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con anche l’autoscala per sedare le fiamme.

Dalle prime informazioni non risultano né feriti né intossicati per questo non si è reso necessario l’intervento dei militi del 118.

Le cause sono ancora in via di accertamento ma dalle prime informazioni l’incendio sembrerebbe causato da un tubo di scarico di una stufa.