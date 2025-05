Lutto in Valbormida per la scomparsa della sindacalista Aurora Canale 

Altare. La scomparsa di Aurora Canale, malata da tempo e ricoverata da qualche giorno al Santa Corona, ha generato un’ondata di commozione non solo ad Altare, dove abitava, ma in tutta la Valbormida.

La donna era molto conosciuta per la sua professione. Per anni, infatti, è stata un punto di riferimento per lavoratori e pensionati che seguiva attraverso gli uffici dei patronati locali. Dopo aver lavorato all’ex Savam era entrata nel sindacato, per la precisione nella segreteria provinciale della Uil.

Aurora, che a luglio avrebbe compiuto 70 anni, era anche legata al mondo del calcio. Vedova di Fausto Goslino, storico e indimenticato dirigente della società biancorossa, con il marito era sempre presente in prima linea a tifare la Carcarese e ai tornei a lui dedicati dopo la sua morte.

Lascia due figli, Gianna e Ivano, due nipoti e molti amici che in queste ore la stanno ricordando sui social per il suo carattere sempre solare, con una battuta pronta per tutti. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Carcare.