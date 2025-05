Lutto a Savona: morto Roberto Delfino, storico cuoco dei bagni Iris e Aurora

Savona. Lutto questa mattina a Savona per la scomparsa di Roberto Delfino, cuoco molto conosciuto e apprezzato sotto la Torretta soprattutto dai residenti che frequentavano gli stabilimenti balneari Aurora e Iris, dove aveva lavorato negli ultimi anni.

Venuto a mancare all’età di 74 anni era originario di Varazze e per anni aveva gestito – insieme alla famiglia – il ristorante “Da Gustin” di Cogoleto. In seguito si era trasferito a Savona, dove aveva lavorato in diverse realtà del litorale savonese, tra cui appunto i Bagni Iris (dove era stato negli ultimi anni) e gli Aurora, dove sarebbe tornato a lavorare proprio questa estate.

“Ciao Robi, grazie per tutto quello che hai fatto e tutto quello che mi hai insegnato – è il ricordo che Andrea, gestore dei Bagni Iris, ha affidato ai social network – Sei nel cuore di tutti noi, certe persone non verranno mai dimenticate. Buon viaggio, amico”.

Roberto Delfino (a sinistra) con lo staff dei Bagni Iris

Delfino aveva lavorato anche al ristorante Baianita di Noli, che lo ha ricordato così su Facebook: “Sarai sempre nei nostri cuori. Ci hai insegnato cosa vuole dire avere la passione per questo lavoro, ci hai fatto capire il significato della collaborazione e cosa vuole dire essere una squadra e l amicizia vera. E’ stato un onore conoscerti, i tuoi colori ci illumineranno sempre“.

Un messaggio di cordoglio anche dallo staff di Sottozero: “Ciao Chef Roberto, è stato per tutti noi un grande onore conoscerti. La tua energia e il tuo sorriso erano contagiosi, mancherai a tutti noi e sei rimasto nei nostri cuori. Grazie per tutto Roberto, ti vogliamo bene”.