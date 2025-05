Loano, l’ex supermercato Coop passa in gestione al Gruppo Pam/Arimondo: possibile riapertura entro i primi di luglio

Loano. Avrà il marchio Pam e passerà in gestione al Gruppo Arimondo l’ormai ex supermercato Coop di via Aurelia a Loano.

L‘ultimo giorno di apertura del punto vendita sotto la livrea della Cooperativa sarà domani, sabato 31 maggio. Dopodiché il supermercato resterà chiuso qualche giorno per consentire ad Arimondo di rinnovare la disposizione di corsie e scaffali e adattare gli spazi e gli espositori ai “colori” di Pam.

Il periodo di chiusura dovrebbe durare giusto il tempo necessario a completare questa operazione: il Gruppo conta di poter riaprire il negozio comunque entro i primi giorni del mese di luglio.

Possono dunque tirare un sospiro di sollievo i tanti clienti che scelgono il supermercato per i loro acquisti quotidiani. La posizione strategica lungo la via Aurelia (e in prossimità del piccolo ma utile parcheggio di piazzale Aicardi) lo rendono la scelta primaria per chiunque abiti in quella zona della città.

A gestire il punto vendita sarà uno staff composto da circa 20 addetti.