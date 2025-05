Loano, in pensione il dottor Gianluigi Bocchio: “Essere medico è stato un privilegio e una missione, grazie a chi ha creduto in me”

Loano. Per quarant’anni ha esercitato la sua attività a Loano, ma ora anche per lui è arrivato il momento di “appendere il camice al chiodo” e godersi la meritata pensione. Ieri, martedì 27 maggio, è stato l’ultimo giorno di lavoro di Gianluigi “Gigi” Bocchio, medico di famiglia e attualmente vice sindaco della Città dei Doria.

Alessandrino per nascita, loanese di adozione, sposato con quattro figli e grande sportivo, Bocchio ha esercitato la professione di medico di famiglia a Loano sull’arco di quattro decadi. Nel 2020, in piena emergenza Covid, è stato volontario in terra emiliana riportandone “un profondo arricchimento umano e professionale”. Nel corso della sua carriera è stato anche consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Savona.

Alla carriera di medico, Bocchio ha sempre accompagnato un forte impegno politico: da oltre trent’anni partecipa attivamente alla politica cittadina con diversi incarichi in consiglio comunale. Attualmente è vice sindaco con deleghe a turismo, cultura e sport.

Al momento di congedarsi dai suoi pazienti, Bocchio ha voluto inviare a tutti loro un messaggio di saluto e di ringraziamento.

Cari pazienti, colleghi, amici,

dopo anni vissuti intensamente nella meravigliosa e complessa arte della medicina di famiglia, sento il bisogno di fermarmi un momento, voltarmi indietro e salutare tutte le persone che, in modi diversi, hanno attraversato il mio percorso professionale e umano.

Essere medico di famiglia è stato per me molto più di una professione: è stato un privilegio, una missione quotidiana fatta di ascolto, vicinanza, fiducia reciproca e, spesso, di condivisione silenziosa di momenti delicati. Ogni incontro, ogni storia, ogni sorriso o preoccupazione condivisa ha arricchito il mio cammino, lasciandomi segni profondi che porterò sempre con me.

Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affidate a me, che hanno creduto nel mio operato, che mi hanno insegnato tanto semplicemente vivendo accanto a me il loro percorso di salute. Ringrazio anche i colleghi, gli infermieri, i collaboratori e tutto il personale sanitario con cui ho avuto il piacere di lavorare: ognuno di voi ha reso possibile il mio lavoro e ha contribuito a renderlo significativo.

Un ringraziamento speciale, profondo e sentito, va al Dott. Bellone, che mi ha aperto le porte a questa professione con generosità, pazienza e fiducia. È stato per me non solo un maestro competente, ma soprattutto un esempio di umanità e dedizione. A lui devo l’impronta che ha guidato il mio modo di essere medico, e per questo gli sarò sempre grato.

Concludo questa lettera con un sentimento di gratitudine immensa e con l’augurio che il futuro ci riservi ancora molti momenti di incontro, scambio e umanità.

Con affetto e riconoscenza.

Gianluigi Bocchio