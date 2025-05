Loano, furgone incastrato al passaggio a livello: disagi alla circolazione ferroviaria

Loano. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, un furgone è rimasto incastrato al passaggio a livello di Loano, in direzione Pietra Ligure.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato alcuni danni alla struttura, bloccando momentaneamente un treno e lasciando i passeggeri fermi per alcuni minuti. La situazione è stata risolta poco dopo, ma si registrano ancora lievi rallentamenti sulla linea ferroviaria savonese.

Da segnalare anche una situazione di traffico intenso nella vicina via Aurelia. Mentre sull’A10 si segnalano code di 1 km tra Albenga e Borghetto e di 4 km tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Italia, con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.