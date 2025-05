Loano. Traffico in tilt nel centro cittadino di Loano, precisamente in corso Europa, quando due pullman sono entrati in una zona non percorribile dai mezzi pesanti.

Immediato l’intervento della polizia municipale di Loano per regolare la viabilità e aiutare i due pullman ad effettuare le manovre di retromarcia.

Dopo circa una ventina di minuti la viabilità è tornata regolare.