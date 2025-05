Loano dice addio al supermercato Coop di via Aurelia: il 31 maggio ultimo giorno di apertura

Loano. Chiuderà ufficialmente il prossimo 31 maggio la Coop di Loano. Una notizia che circola in maniera ufficiosa da diversi giorni, ma che ora assume i contorni dell’ufficialità.

Negli ultimi giorni tra i clienti abituali del supermercato “In Coop” ha iniziato a circolare la voce che il punto vendita sarebbe andato incontro ad una imminente chiusura. Una ipotesi che, ovviamente, ha subito messo in allarme i tanti che scelgono Coop per i propri acquisti quotidiani, timorosi di “restare orfani” del loro supermercato di riferimento.

A ciò si è aggiunta anche la preoccupazione per la sorte occupazionale dei dipendenti, alcuni dei quali lavorano a Loano da moltissimi anni e quindi sono a tutti gli effetti “di famiglia”.

Interrogato in merito, l’ufficio stampa di Coop Liguria conferma che “il punto vendita di Loano è in procinto di essere ceduto a un’altra insegna della grande distribuzione. Una scelta dettata dalla volontà di razionalizzare la rete di vendita per preservare la buona redditività complessiva di Coop Liguria. L’ultimo giorno di attività del supermercato con il marchio Coop sarà il 31 maggio”.

E rispetto al destino dei dipendenti: “Il personale sarà interamente ricollocato in altri punti vendita Coop del ponente“.

Coop Liguria sottolinea che “per i propri acquisti, i soci e i consumatori che vorranno continuare a servirsi in Coop potranno rivolgersi all’Ipercoop Le Serre di Albenga e al supermercato di Finale Ligure. Per garantire ai Soci Prestatori la possibilità di effettuare agevolmente le operazioni di deposito e prelievo sui propri libretti, la Cooperativa è già alla ricerca di un locale a Loano dove collocare il Punto Soci, per poter dare continuità anche alle attività sociali proposte sul territorio”.

Resta ora da capire quale sarà il marchio che subentrerà a Coop nella gestione del punto vendita sull’Aurelia. Secondo alcuni “ben informati” si tratterebbe di una nota catena che già gestisce alcuni supermercati presenti nel comprensorio, ma per avere conferma occorrerà attendere ancora qualche giorno.

La speranza, per i tanti clienti del punto vendita (che con la sua posizione baricentrica rappresenta un punto di riferimento per residenti e turisti), è che l’eventuale sospensione dell’attività sia più breve possibile.