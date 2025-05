Loano dice addio a Martino, il “gatto di quartiere” di corso Europa: in sua memoria una raccolta fondi per aiutare altri randagi

Loano. Per vent’anni, è stato il “gatto di quartiere” della zona delle scuole di corso Europa, conosciuto, amato e coccolato da moltissime persone, bambini in primis. Ora, purtroppo, Martino non c’è più, ma il suo spirito continuerà a vivere in un’iniziativa per aiutare altri randagi come lui.

Martino era un gatto grigio e bianco che abitava nella zona intorno alle scuole Valerga. Chiunque sia mai passato sotto il cavalcavia della ferrovia, si sarà imbattuto almeno una volta in questo micio, molto socievole e mansueto, e avrà notato le sue ciotoline il suo “monolocale” a prova di intemperie, generosamente allestito da alcuni abitanti della zona che si prendevano cura di lui sotto tutti i punti di vista. Purtroppo, lo scorso 13 maggio Martino è deceduto.

Tuttavia, chi si è sempre preso cura di lui (Martina, Silvia e Michelangelo) hanno deciso di dare vita una bella iniziativa: una raccolta fondi per raccogliere denaro da devolvere ad un’associazione animalista.

Scrivono Martina, Silvia e Michelangelo nell’appello a donare tramite GoFund: “Per anni siamo stati gentilmente aiutati da molti di voi a prenderci cura di Martino nei suoi ultimi anni di vita (un grazie speciale al personale Ata della scuola Valerga, al sindaco di Loano Luca Lettieri, alla signora Bianca, al residence La Casetta, all’avvocato Rocco Varaglioti e a molti altri che lo hanno nutrito e tutelato), ma purtroppo il 13 maggio 2025 abbiamo dovuto dirgli addio, gli anni ormai pesavano troppo su quel gatto dolce e indipendente che tutti noi conoscevamo”.

“Non vogliamo che questo dolore sia vano, pertanto abbiamo deciso di creare questa raccolta fondi in suo onore e memoria, al fine di aiutare altri animali in difficoltà come lui, ma non visti e conosciuti allo stesso modo. Per questo abbiamo scelto l’associazione Battiti di Coda Aps, una bellissima realtà che da anni si occupa di animali in difficoltà con dedizione ed un amore immenso che li contraddistingue e che avrebbe gentilmente offerto asilo al nostro amato Martino.

“Purtroppo la vita ha seguito la sua strada senza prenderci in considerazione, ma noi possiamo far la differenza per tanti altri che come lui si sono ritrovati in difficoltà. Vi chiediamo quindi, ancora una volta, di unirvi a noi per onorare la memoria di Martino che con la sua dolcezza infinita si è ritagliato per sempre un posto speciale nel nostro cuore”.