Loano, al bocciodromo l’Esposizione Internazionale Felina

Loano. Il 10 e 11 maggio al bocciodromo di via Alba a Loano si terrà l’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Feline) sotto l’egida del Wcf (World Cat Federation).

La Federazione si occupa di diffondere la conoscenza del gatto per mezzo di esposizioni e di rassegne organizzate su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di espositori provenienti dall’Italia e da altri paesi europei e la presenza di esemplari valutati da giudici internazionali della World Cat Federation. Per la Federazione questo è “il modo diretto di comunicare con un pubblico sempre più attento, numeroso ed interessato”.

Quelli di Loano saranno “due giorni dedicati ai gatti, i quali saranno sottoposti a due giudizi diversi e saranno protagonisti di due esposizioni ben distinte che, attraverso un crescendo di valutazioni espresse dai nostri giudici (provenienti da Italia, Belgio, Spagna e Germania) giungeranno ai ‘Best in Show’ del sabato e della domenica con la premiazione dei migliori soggetti”.

Saranno presenti gatti delle più svariate razze, tutti con le loro affascinanti caratteristiche: “In entrambe le giornate al mattino ci saranno i giudizi tradizionali e le selezioni dei ‘giudizi all’americana’ in cui verranno giudicati tutti gatti presenti suddivisi in tre categorie: cuccioli, adulti e neutri. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, sarà possibile assistere alle finali dei ‘giudizi all’americana’ e verso le 17 sarà la volta dei ‘Best in Show’ con le premiazioni dei migliori soggetti presenti in expo”.

L’Esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 in entrambi i giorni. Il biglietto intero per un singolo giorno costa 7 euro, il ridotto (per gli over 65) costa 5 euro; l’ingresso è gratuito per i bambini fino agli 8 anni.