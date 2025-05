Lo sgomento di Celle per la morte di Valerio Zunino e Giovanna Barreca

Celle Ligure. Una storia difficile da scrivere. Ci si sveglia sgomenti. Con poca voglia di parlare, questa mattina a Celle. E di raccontare. La notte ha reso ancor più forte quella che purtroppo è una realtà che fa immensamente male.

Valerio Zunino e Giovanna Barreca protagonisti di una tragedia. I loro corpi incastrati e senza vita nella Seat uscita di strada e finita contro una quercia.

Valerio, figlio di Renato, storico sindaco del paese, scomparso il 4 dicembre scorso. Questo giovane per anni nella ferramenta di via Colla, “Chiodo scaccia chiodo” la cui attività era cessata pochi mesi fa. Punto di riferimento in quel negozio dove erano molte le volte che ti risolveva un problema. Solo l’altro ieri aveva raccontato a una cellese quanto fosse felice del nuovo lavoro a Savona, in corso Ricci al Centro Chiavi Albert.

E c’è profonda tristezza, infatti, anche tra i commercianti di via Colla. Graziella e Rosanna, le vicine di negozio, hanno sistemato un mazzo di fiori sulla serranda dell’ex ferramenta di Valerio Zunino.

Lei, Giovanna Barreca. Per tutti era “Julie”. La sua compagna. Amava il cinema, il teatro. Esperta conoscitrice. Aveva insegnato questo mondo a moltissimi studenti che oggi la piangono. Avevano visto, grazie a lei, a scuola, film dal significato profondo e prezioso. I lunghi capelli scuri e l’entusiasmo di Julie. Direttrice artistica di svariati eventi, presidente dell’associazione Kinoglaz e critica cinematografica.

E proprio al lavoro stavano andando ieri mattina. Usciti presto da casa. Lo schianto, a poca distanza, nella discesa di via Postetta. L’auto che esce di strada, si ribalta e si schianta contro una quercia. Una storia difficile da scrivere.