L’Istituto Patetta di Cairo Montenotte tra i vincitori del Premio Nazionale per l’Innovazione Digitale

Cairo Montenotte. Una prestigiosa affermazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte, che si è aggiudicato uno dei premi più ambiti nell’ambito dell’innovazione digitale a scuola. L’occasione è stata la quinta edizione del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025, promosso da Anitec-Assinform, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio di enti autorevoli come Save The Children, Fondazione Mondo Digitale, ScuolaZoo e il Consiglio Nazionale Giovani.

Il progetto del Patetta, intitolato “Helpy”, ha ricevuto il premio nella categoria “Digital & Data Science / Economia dei dati”, ex aequo con l’IIS A. Farnese di Vetralla. Partner del progetto è stata l’azienda Elco, che ha affiancato gli studenti nel percorso di sviluppo.

Il riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia nazionale tenutasi a Roma, durante la quale la giuria – presieduta da Francesco Profumo, ex Ministro dell’Istruzione, e composta da esperti del settore educativo e digitale – ha valutato decine di progetti provenienti da tutto il territorio italiano.

Secondo quanto dichiarato da Ludovica Busnach, vicepresidente di Anitec-Assinform con delega alle competenze digitali, i progetti premiati “dimostrano che i giovani non solo sanno usare il digitale, ma sono anche in grado di comprenderne l’impatto e orientarlo verso obiettivi sociali, ambientali e culturali”.

L’iniziativa ha messo in evidenza la capacità delle scuole di coniugare tecnologia e finalità educative, e il Patetta ha saputo distinguersi con un progetto innovativo che unisce intelligenza digitale, pensiero critico e senso civico.

A ciascuna scuola vincitrice è stato assegnato un premio di 2.500 euro. I progetti selezionati saranno inoltre promossi all’interno delle iniziative dell’Associazione dedicate allo sviluppo delle competenze digitali e all’orientamento.

“Questa vittoria rappresenta un importante riconoscimento per l’istituto cairese e conferma il ruolo sempre più centrale dell’educazione digitale nella formazione dei cittadini di domani”, si legge in una nota.