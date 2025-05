L’istituto Comprensivo Loano-Boissano ha preso parte al progetto “Sport a scuola”

Loano. Anche per quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo Loano Boissano partecipa al Progetto Sport, finanziato dal Comune di Loano che vede la partecipazione di istruttori esperti nelle discipline delle Società sportive presenti sul territorio.

Il progetto è iniziato nel mese di novembre 24 e si concluderà a fine maggio 25.

Sono coinvolti i bambini di 6 sezioni della scuola dell’Infanzia S. Stella e 11 classi di Scuola primaria “Valerga” e “Milanesi” per un totale di 350 alunni.

Gli istruttori sportivi intervengono per due ore settimanali nelle classi del tempo pieno, un’ora per le classi a modulo e le sezioni dell’ Infanzia. Le lezioni vengono svolte sotto la supervisione dei docenti curricolari.

Le classi 4° e 5° non partecipano al progetto poiché hanno già la presenza dell’ insegnante di attività motoria in organico che le altre classi non hanno.

Le attività sportive svolte durante questo anno sono state: atletica leggera, karate, kung fu, danza, ginnastica acrobatica, calcio, bocce, vela (attività alla quale hanno partecipato anche le classi 4° e 5°, con due lezioni teoriche ed un’uscita in mare).

Tra i vari obiettivi del progetto vi è un’ ampia ed attiva inclusione, lo sviluppo delle capacità motorie di base e non, favorire la conoscenza e la socializzazione fra i bambini, favorire il rispetto delle regole sportive, il fair play ed anche la possibilità di far provare ai nostri alunni diversi sport.