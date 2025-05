Liste d’attesa: in arrivo oltre 15mila prestazioni diagnostiche per rafforzare l’offerta di Asl2

Savona. Le aziende sanitarie liguri ASL1 e ASL2 rafforzano il loro impegno per garantire ai cittadini un accesso più tempestivo alle prestazioni sanitarie, attraverso una manifestazione d’interesse volta a coinvolgere soggetti privati accreditati nell’erogazione di servizi diagnostici. L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle azioni regionali per il contenimento delle liste d’attesa, prevede l’affidamento complessivo di 24.270 prestazioni ambulatoriali, con l’obiettivo di migliorare concretamente la fruibilità delle prestazioni per il territorio dell’Area di Ponente.

Le ASL interessate, in stretta sinergia con Regione Liguria, hanno individuato i fabbisogni prioritari da soddisfare per assicurare una risposta efficace alle esigenze dei cittadini.

Nel dettaglio, ASL2 prevede l’attivazione di 15.637 prestazioni, così suddivise:

5.665 risonanze magnetiche,

600 tomografie assiali computerizzate (TAC),

765 radiografie,

6.107 ecografie,

1.500 esami doppler,

1.000 ecocardiogrammi,

ASL1, dal canto suo, ha programmato l’affidamento di 8.633 prestazioni, distribuite su diverse discipline specialistiche diagnostiche.

L’intera operazione prevede un investimento complessivo pari a 2.098.000 euro, stanziati con l’obiettivo prioritario di accelerare i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie da parte della popolazione residente.

ASL2 è stata individuata dalla Regione Liguria come azienda capofila per l’Area di Ponente e la manifestazione d’interesse è stata pubblicata in data 9 maggio con scadenza il 16 maggio.

Il meccanismo previsto dalla manifestazione d’interesse garantisce che il bando rimarrà aperto per tutto il 2025. Le proposte presentate dai soggetti privati accreditati saranno valutate con cadenza mensile, a partire da una prima verifica prevista dopo soli sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Questo approccio dinamico e modulare consente alle aziende sanitarie di monitorare in tempo reale l’andamento della domanda e di adattare le risposte in funzione delle necessità contingenti.

Con questa iniziativa, ASL1 e ASL2 confermano il proprio impegno nel dare risposte concrete ai bisogni di salute della popolazione, adottando soluzioni pragmatiche e flessibili per superare le difficoltà legate all’attesa di prestazioni individuando gli strumenti più utili per tutelare il diritto dei cittadini a un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari.