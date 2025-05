Lions Club Loano Doria, successo per la prima edizione della “Festa dello Sport”

Altro grande successo per l’appuntamento organizzato dal Lions Club Loano Doria, che sabato scorso ha ospitato presso gli spazi adiacenti alla piscina esterna del Doria Nuoto Loano la prima edizione della “Festa dello Sport”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Doria Nuoto Loano e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano, ha portato in città una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

L’evento è iniziato alle 9.00, quando le società sportive locali hanno animato gli spazi della piscina all’aperto con dimostrazioni, attività pratiche e momenti di incontro tra atleti, tecnici e appassionati. I partecipanti, soprattutto i giovani, hanno avuto l’opportunità di sperimentare diverse discipline sportive, dal basket al nuoto, dal tennis alla danza fino al trekking, scoprendo le molteplici opportunità che Loano offre in ambito sportivo.

Le sette società sportive coinvolte (Doria Nuoto 2000 Loano, Centro Arti Marziali Loano, ASD Basket Loano Eliodoro Garassini, CAI Loano, AD Pallacanestro Loano, Studium Dance and Movement, ASD Tennis Sport Educativo Alberto Zizzini) sono state premiate con riconoscimenti per il loro contributo e per l’esempio positivo che rappresentano per le nuove generazioni. Lo sport, infatti, si conferma come un insegnamento di valori fondamentali quali rispetto, impegno, costanza e gioco di squadra, creando un ponte tra generazioni e contribuendo a una vita più sana e felice.

“Un particolare ringraziamento va al Doria Nuoto, che ospitando l’evento ha permesso di riproporre ‘La Festa dello Sport’ – assente da qualche anno – e che valorizza tutte le società sportive che durante tutto l’anno operano per offrire a grandi e piccoli un’attività sana, fondamentale per una vita attiva, non solo come svago, ma anche come strumento di crescita e aggregazione costruttiva”, ha dichiarato Luana Isella, presidente del Lions Club Loano Doria.

“Un’altra giornata di successo che ha rafforzato il ruolo dello sport come strumento di crescita, benessere e unione tra le persone, lasciando il segno nel cuore di tutti i partecipanti”.