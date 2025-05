Lions Club, è uno studente savonese il vincitore del concorso di eloquenza

Savona. Ad Acqui Terme, a cura del Lions Club Acqui Terme Host presieduto dal Past Governatore Gian Costa e sotto il patrocinio del Governatore Enzo Benza del Distretto Lions 108ia3 si è svolta ieri la Finalissima del Concorso di Eloquenza giunto alla sua XXI edizione. Si sono confrontati i tre migliori studenti selezionati nelle fasi zonali dal Lions Acqui Terme Host, dal Lions Club Cuneo, dal Lions Club Luserna San Giovanni-Torre Pellice e dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio (o meglio due savonesi, due del Torre Pellice, tre di Acqui e quattro cuneesi rispettivamente per defezioni o pari merito).

Tra le citazioni: “I giovani non hanno bisogno di sermoni: i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo” tratta dal Messaggio di fine anno agli Italiani dal presidente Sandro Pertini nel lontano 1978 o da Papa Francesco: “Un popolo che insegna a sorridere ai suoi bambini è un popolo con futuro”.

Il savonese del Liceo “O. Grassi” Stefano Soletta accompagnato dal prof. Cipollone, divenuto tra i maggiori sostenitori del Concorso insieme al Prof. Cordone del Liceo “G. Bruno” di Albenga, é risultato alla fine di gran lunga il migliore, mentre la candidata albenganese Sara Opizzo per pochissimo non è salita sul podio. Al vincitore assoluto va il buono studi del valore di 250 euro (cui si aggiunge l’analogo premio riscosso a Noli); lo studente ha già dichiarato che li utilizzerà per gli studi universitari imminenti, dopo la maturità.

“Un’occasione preziosa perché i nostri ragazzi possano una volta di più dimostrare il loro valore, a dispetto dei tanti luoghi comuni” ha detto il Prof. accompagnatore. Gli ha risposto da par suo Stefano Soletta che, concordando con l’idea base del suo professore ha dichiarato: “Sono onorato di aver potuto partecipare al concorso, abbiamo avuto il privilegio di poter adempiere alla necessità storica di questo periodo di sviluppare il ostro pensiero laterale in armonia e condivisione. E’ solo facendoci autori di noi stessi, sperimentando in eventi come questi, che riusciremo a sconfiggere la vergogna di espressione del nostro secolo”.