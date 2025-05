L’Inter Club Savona sarà presente a Monaco con 51 tifosi e l’immancabile striscione

Savona. È tutto pronto: bandiere, maglie, sciarpe. I gadget sono appoggiati lì sugli zaini in attesa che arrivino le ore 22.30 (di questa sera, venerdì 30 maggio) per poi prendere tutto e correre verso il pullman, direzione Monaco. L’attesa sta per finire.

L’Inter club Savona infatti sarà tra quelli che riempiranno la curva dei nerazzurri, domani sera all’Allianz Arena, e tiferanno affinché la propria squadra sia quella che alzerà la Champions League (al primo anno con una nuova formula dei gironi). Davanti un solo ostacolo, il París Saint Germain di Luis Enrique (e dell’ex Hakimi).

Sono 51 in totale che arriveranno a Monaco: 30 tifosi della provincia di Savona, 5 di Genova, 10 di Milano e uno di Ovada. Insomma l’Inter Club Savona capofila ligure di questa trasferta Europea.

“Viviamo queste ultime ore con ansia – afferma Paolo Peira, presidente del club – ma siamo pronti. Speriamo di tornare con la Coppa dalle Grandi Orecchie”.

L’arrivo è previsto domani, sabato 31 maggio, in mattinata poi un giro per la capitale tedesca e poi direzione stadio: “Si vogliamo entrare subito anche per questioni di sicurezza, poi comunque valuteremo quando saremo lì”, spiega.

“ Appena terminata la gara, poi faremo rientro verso Savona. Ovviamente, se tristi o felici dipenderà dal risultato, ma comunque sarà bello, tifare insieme. Ovviamente non mancherà il nostro striscione Inter Club Savona, che è stato presente tutto l’anno a San Siro”, conclude.

Al momento non è prevista nessuna festa in caso di vittoria, forse per scaramanzia. Il club ha però organizzato una serata ai bagni Italia, a Savona, per permettere ai tifosi che non sono riusciti ad avere il ticket per Monaco di essere comunque vicino sia la squadra che ai savonesi in trasferta (pizza e birra a 16€).