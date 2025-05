“L’Europa che vogliamo scende in piazza”: manifestazione a Savona per dire “No al riarmo”

Savona. “L’Europa che vogliamo, un’alternativa all’Europa ri-armata è la proposta di Caritas Savona-Noli per continuare a dire “No” alle armi per passare da una Europa che si “ri-arma” a un’Europa che si “ri-ama”, che rimette al centro ciò che è fondante per il benessere della collettività: i valori comuni, le persone, la pace, il dialogo, la creatività e la cura reciproca.

“Cosa riteniamo importante per il benessere del singolo e della comunità? Cosa vogliamo mettere nelle nostre mani per il nostro tempo e per il futuro? Cosa voglio mettere nelle mie mani e in quelle di coloro che mi stanno a fianco? Tante cose creative, belle, collettive, interessanti, stravaganti. Tante cose, ma non le armi” afferma la Caritas.

La Caritas di Savona-Noli, venerdì 9 maggio, in occasione della giornata dell’Europa, dalle 14 alle 21 in piazza Sisto IV a Savona, propone un evento condiviso e costruito a più mani, uno spazio plurale, intergenerazionale, colorato e di festa, che dia visibilità nel cuore della città per continuare a proporre la riflessione corale sui valori della non-violenza, del dialogo, dell’inclusione sociale, della prossimità e della cura fondamento del benessere collettivo.

“Questi valori, sono il fulcro della campagna “Cartoline dall’Europa che vogliamo” che continuerà in piazza con la possibilità di sottoscrivere ancora della cartoline in risposta al riarmo”.

“Nel corso del pomeriggio gli enti, le associazioni, i gruppi propongo e animano la piazza con attività e laboratori, secondo le proprie specificità, sensibilità e peculiarità, con un evento per le cittadine e i cittadini che vorranno lasciarsi coinvolgere nella costruzione di questa “Europa che vogliamo e proponiamo insieme”.

Si potranno avere tutte le informazioni sulla mobilità in Europa grazie al programma Erasmus+ facilitato dai volontari dell’ufficio Eurodesk di Savona in collaborazione con la cooperativa Progetto Città.

Dalle 16 alle 20 un una merenda condivisa a cura di Caritas, attività ricreative e di animazione con Arcobaleno Dance di Auser e dalle ore 17 il Laboratorio Quaderni di viaggio (per bimbi e non solo!) a cura di Sfuso Diffuso.