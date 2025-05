L’estate 2025 è alle porte, Schiappapietra: “Nel 2024 turismo straniero in crescita del 10%, la nostra riviera meno cara della Costa Azzurra”

Savona. La stagione estiva 2025 è alle porte, da metà maggio ombrelloni e lettini saranno schierati su tutte le battige della Riviera per ospitare residenti e turisti.

Una stagione 2025 che spera di essere totalmente diversa da quella dello scorso anno, dove a farla da padrone sono state le abbondanti piogge fino alla metà di luglio.

“Ci auspichiamo che sia una stagione migliore di quella dello scorso anno, anche come clima che ci ha penalizzato tantissimo”, ad affermarlo alcuni gestori dei bagni della provincia di Savona. “Anche perché sarebbe difficile avere un clima peggiore dell’estate 2024”, aggiungono. “I ponti di aprile e maggio sono andati bene, tanti stranieri si sono fermati sulle nostre spiagge, se il clima è bello l agente c’è”, concludono.

Se da una parte lettini e ombrelloni devono ancora essere posizionati definitivamente, alcuni stabilimenti balneari hanno aperto le porte (almeno in parte) per garantire la possibilità della prima tintarella e di mangiare coi piedi in riva al mare. Tra Pasqua, 25 aprile e 1 maggio le spiagge sono state prese d’assalto come ha confermato Enrico Schiappapietra presidente provinciale del Sib-Bagni Marin Bagni Marini: “Abbiamo lavorato bene, una parte di noi è già pronta e ha potuto garantire servizi di ristorazione, bar e spiagge in questi lunghi ponti. Sono andati meglio rispetto al 2024 grazie al clima positivo, la nostra è un’attività meteoropatica. La presenze sulle spiagge è stata importante per essere fine aprile, basta pensare che con la capienza ridotta, l’occupazione è stata vicino al 60%“.

“La parte restante aprirà tutta entro metà maggio e speriamo sia una stagione positiva, lo scorso anno il maltempo ci ha tagliato le gambe“, aggiunge.

Se nel 2024 il turismo italiano è stato in crescita quello straniero ha avuto una crescita in doppia cifra, oltre il 10% in più. “Speriamo di continuare con questo trend positivo – conclude Schiappapietra – le motivazioni di questa crescita sono due: una legata alla qualità dell’offerta turistica che comprende anche quella della città a 360°, in secondo luogo è legata al fatto che la nostra Riviera è meno cara di quella della Costa Azzurra o dei nostri concorrenti naturali”.