L’architetto savonese Daniela Donisi trionfa al Festival dei giardini alpini di Albertville

Savona. Il progetto “Lanternes magiques”, dell’architetto savonese Daniela Donisi, è il vincitore della settima edizione del Festival des jardins Alpestres 2025 Albertville, in Savoia. Il Festival è stato inaugurato il 24 maggio e terminerà il 29 settembre 2025.

Tutti i giardini realizzati per il Festival sono liberamente visitabili perché inseriti in un parco cittadino ad ingresso libero.

Il premio della giuria è stato assegnato grazie ad un verdetto unanime al giardino “Lanternes magiques” di Daniela. E’ stata premiata la ricercatezza delle scelte botaniche legate al tema cinematografico proposto dagli organizzatori per il 2025.

Questo progetto rende omaggio ad un film del 1903 di Georges Méliès (cineasta ritenuto il padre degli effetti speciali). La lanterna magica è un dispositivo considerato l’antenato del cinema, ed è stato rappresentato nel giardino tramite cinque strutture (che ricordano le placche di vetro dipinte) costituenti il gioco di proiezione.

Cinque generi cinematografici sono stati rappresentati attraverso un racconto vegetale che lega le rose antiche e il pelargone odoroso alla Commedia Romantica, il film Noir alla Dalia e ad arbusti a foglia scura, il genere Fantasy alle erbacee perenni dall’aspetto fiabesco come il Delphinium e ad una rosa sorprendente come la ‘Mutabilis’.

Il cinema horror, per portare una riflessione in più, è stato connesso al melograno, pianta mediterranea, che a causa del cambiamento climatico ormai si riesce a coltivare anche nelle basse vallate alpine, a completare questo tetro scenario sono state inserite delle ramaglie secche raccolte dopo l’alluvione avvenuta lo scorso ottobre a Bragno, in provincia di Savona.

I film d’avventura sono stati rappresentati grazie all’analogia con la resilienza del giunco, in abbinamento al dinamismo delle graminacee ornamentali.