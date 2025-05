L’Albisola Pallavolo conquista la terza salvezza consecutiva in Serie B2

Terza salvezza consecutiva. Iglina Albisola Pallavolo giocherà anche il prossimo anno in Serie B2. Evitati i playout e risultato ottenuto con una giornata di anticipo.

Il 3 a 0 con cui la squadra di coach Francesco Valle ha battuto Ius Pallavolo Arezzo sabato è valso la matematica permanenza nella categoria nazionale. Con la contestuale vittoria della squadra maschile in Serie C, l’Albisola potrà vantare quindi due squadre in Serie B nella stagione 25/26.

Un traguardo, quello delle ragazze biancazzurre, tutt’altro che semplice. In primis per l’effetto novità derivante dall’inserimento per la prima volta nel girone toscano. Trasferte lunghe e squadre di livello ma la prova è stata superata brillantemente con 35 punti conquistati in 27 giornate. L’ultimo atto della stagione sarà il derby contro il Celle Varazze.