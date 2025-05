L’albenganese Giuliano Tavaroli ospite a Ortovero: un racconto di trame, intrighi e depistaggi “di Stato”

Ortovero. Giuliano Tavaroli, albenganese di nascita e finito alla ribalta delle cronache per il ruolo di responsabile della Security di Pirelli al tempo dell’indagine sui dossier Telecom-Sismi, sarà uno dei protagonisti del prossimo appuntamento della rassegna culturale “IncontriAMOci… ad Ortovero”.

Sarà lui, infatti, in dialogo con lo scrittore Giorgio Boatti, autore del libro “Inganno di Stato”, a presentare la serata di sabato 24 maggio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Enoteca Regionale (ingresso libero).

Dossier, depistaggi e spionaggio… Il libro racconta in chiave inedita le trame, gli intrighi e i tradimenti della polizia politica, tra il Fascismo e il sorgere della Repubblica italiana nel dopoguerra.

“E’ un grande piacere poter ospitare Giorgio Boatti, giornalista, scrittore e storico, autore di saggi ed inchieste sulla storia recente del nostro Paese, all’interno della Rassegna IncontriAMOci ad.. ORTOVERO” afferma Mariagrazia Timo, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ortovero.

“Sabato 24 avremo l’occasione, non solo di ascoltare dalla sua voce quanto pubblicato in INGANNO DI STATO edito da Einaudi, ma, complice il dialogo che si instaurerà con Giuliano Tavaroli, anche incontrare i tanti temi che questo libro affronta. Sarà un modo per ripercorrere un passato recente riflettendo sul rapporto tra i segreti e lo Stato. Personaggi come un giovane Claudio Pavone, che diventerà il più grande storico della Resistenza, e il capo della polizia mussoliniana Guido Leto, rappresentano due esempi di come stare nella storia perché, nella vita, bisogna scegliere da che parte stare”.

“Vi aspettiamo per scoprire intrighi e tradimenti della polizia politica, che ogni stagione ha espresso” conclude la consigliere Timo.