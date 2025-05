Laigueglia si rifà il look: proseguono i lavori straordinari per valorizzare il borgo

Laigueglia. Continuano a ritmo serrato i lavori straordinari finanziati dal Comune di Laigueglia, con un’attenzione particolare all’arredo urbano. Gli interventi, curati dagli operai dell’ufficio tecnico comunale, mirano a migliorare l’estetica e la funzionalità degli spazi pubblici, in vista della stagione primaverile e dell’arrivo dei primi turisti.

“Tutte opere – sottolinea il vicesindaco Andrea Zancanaro – pensate per rendere il nostro borgo marinaro, uno dei più belli d’Italia, ancora più accogliente e vivibile”. I lavori in corso riguardano il rifacimento e la manutenzione dell’arredo cittadino compresi significativi interventi di riqualificazione in varie zone del centro storico e del lungomare.

“Un impegno concreto che rientra nella visione dell’amministrazione comunale di un paese sempre più a misura di cittadino e turista, con l’obiettivo di preservare il fascino autentico del borgo ligure senza rinunciare alla cura del dettaglio urbano”, aggiunge Zancanaro.

E il sindaco Giorgio Manfredi si rivolge direttamente a cittadini e turisti: “L’amministrazione ha fatto la sua parte e continuerà nell’impegno, ma senza la collaborazione di tutti per mantenere ordinate e pulite le aiuole e le vie, il nostro lavoro risulterà vano. Troppo spesso assistiamo a comportamenti di chi, anziché rispettare la bellezza del nostro borgo, per distrazione, comodità o maleducazione ne sporca o deturpa l’ambiente”.

“Non pulire le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe, lasciarli entrare nelle aiuole a schiacciare le piante appena radicate, asportare i fiori dalle aiuole, gettare rifiuti in terra o in luoghi non appropriati, sporcare con scritte muri e portoni, non è solo una violazione che verrà sanzionata, ma è soprattutto la manifestazione di totale assenza di rispetto per gli altri e per la convivenza civile. Investire denaro pubblico è una grande responsabilità, constatare che il denaro speso non ha dato i risultati attesi a causa di una minoranza di persone incivili, mi ferisce come cittadino prima ancora che come sindaco”.