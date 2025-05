Laigueglia si prepara alla 6h di Mtb, una grande giornata di sport nell’anfiteatro collinare del borgo

Laigueglia. La Baia del Sole, per la seconda volta, ospita la “6H di Laigueglia” di mtb. L’evento si disputerà domenica 1° giugno presso il campo sportivo del borgo marinaro. L’impianto sportiva, come l’anno scorso,. tornerà a essere teatro di una giornata all’insegna dell’endurance in mountain bike, inserita nel calendario ufficiale della Vittoria Endurance Cup. Confermata la partecipazione di 160 atleti già iscritti.

«Laigueglia – afferma il consigliere delegato allo Sport Lino Bersani – si prepara ad accogliere un’altra entusiasmante giornata di sport e natura, che vedrà atleti e appassionati sfidarsi e ammirare gli spettacolari crinali panoramici che sovrastano il nostro borgo. L’evento promette di essere un’occasione unica per celebrare la bellezza del territorio e la passione per lo sport all’aria aperta. Il percorso, che si snoderà lungo sentieri suggestivi e strade panoramiche, offriranno ai partecipanti una combinazione perfetta di sfida atletica e godimento visivo. I partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova immersi in uno scenario naturale di rara bellezza, tra il blu del mare e il verde delle colline. Siamo entusiasti di ospitare ancora una volta un evento che unisce la nostra vocazione sportiva alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico. Laigueglia come dimostra questo evento, non abbandona i sentieri collinari, ma continua ad investire nel lavoro di pulizia, manutenzione ed organizzazione di manifestazioni avvalendosi di collaboratori qualificati».

Il programma prevede una gara dalle 13 alle 19 su un percorso di 4,3 km e un dislivello: 140 metri a giro. Le categorie ammesse sono la Mtb Classic, E-Bike. Formule di partecipazione: “Solo” o “Team” (max 3 persone). E’ disponibile anche la traccia GPS ufficiale del percorso, per iniziare a prendere confidenza con le difficoltà tecniche e i tratti più spettacolari. info e iscrizioni su www.bikealassio.it.