Laigueglia a Valvasone per l’assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia ha partecipato attivamente alla 25esima Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, tenutasi nella suggestiva cornice di Valvasone (PN). Un appuntamento cruciale che ha riunito amministratori e delegati da tutta Italia per dibattere sul futuro del turismo nei piccoli paesi.

Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come l’incontro sia stato “l’occasione per confrontarsi sui temi dell’offerta turistica, del marketing e per riflettere sul valore e sull’importanza di fare rete per incrementare la visibilità ed avere sempre più voce nelle sedi istituzionali”.

Un messaggio chiaro: l’unione fa la forza, soprattutto in un contesto turistico sempre più competitivo dove la promozione congiunta può fare la differenza. All’assemblea hanno preso parte numerosi sindaci dei borghi liguri, a testimonianza dell’impegno della regione nel circuito, affiancati dal delegato nazionale per la Liguria, Sergio Zampieri. La presenza ligure è stata significativa, ribadendo il ruolo chiave dei borghi della Riviera nel panorama turistico nazionale.

In vista delle prossime iniziative, l’attenzione è già rivolta a un evento di grande richiamo: “La Notte Romantica”. Questa celebrazione, che si terrà il prossimo 21 giugno in contemporanea in tutte le località aderenti al circuito dei Borghi più Belli d’Italia, vedrà Laigueglia tra le protagoniste. Un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale e le atmosfere suggestive che solo questi borghi sanno offrire, attirando visitatori alla ricerca di esperienze autentiche e indimenticabili.

“La partecipazione a queste assemblee nazionali e la promozione di eventi congiunti dimostrano la volontà dei Borghi più Belli d’Italia, e di Laigueglia in particolare, di investire nel proprio futuro, puntando sulla collaborazione e sull’innovazione per un turismo sempre più consapevole e sostenibile”.